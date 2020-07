Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Автор популярного Youtube-канала Linus Tech Tips Лайнус Себастиан решил задаться вопросом о необходимом объёме оперативной памяти для разнообразных повседневных задач, таких как игры, веб-сёрфинг и нетребовательные рабочие нагрузки. Для ответа на вопрос он протестировал конфигурации от 4 до 256 гигабайт ОЗУ в системе 24-ядерным процессором AMD Ryzen Threadripper 3960X и предтоповой видеокартой RTX 2080 SUPER. Материнской платой выступила Asus Zenith II Extreme, а в качестве накопителя использовался SSD Corsair MP600, ёмкостью в 1 Tb.

реклама

Минимальный возможный объём DDR4 в 4GB оказался почти непригоден для использования, так как уже после простой загрузки Windows 10 половина памяти уже была занята, а при открытии браузера Chrome и запуске потокового видео в разрешении 4К свободной ОЗУ не остаётся. Текстовые сайты можно открыть всего в 6-7 вкладках. Если открывать больше, то сайты уже не будут прогружаться, а после 125 вкладок Chrome намертво зависает.

С 8 гигабайтами ОЗУ работать становиться куда приятней. Можно смело запускать 3 ролика в 4K или 27 простых вкладок. Виснет всё после 630. С 16 и 32 Gb количество открытых видео остаётся в районе 3, а текстовых сайтов 430 и 730 соответственно.

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

В играх потребление памяти зависит от конкретного тайтла и колеблется в районе от 2Gb у какой-нибудь Counter-Strike: Global Offensive до 16 Gb у современных ААА-блокбастеров. Тестировались все игры в разрешении 1440р с максимальными настройками графики.

С 4 Gb ОЗУ средний фреймрейт выглядит вполне хорошо, но при этом можно наблюдать весьма неприятные значения минимального FPS в Shadow of the Tomb Raider и R6: Siege. C 8 Gb ОЗУ геймплей становится куда более плавным, но при этом файл подкачки используется на 20% от своего объёма, так что для дополнительных фоновых процессов неплохо бы обзавестись китом памяти на 16 Gb. Дальнейшее наращивание объёма оперативной памяти не даёт почти никакого эффекта.

реклама

Объём в 32 Gb ОЗУ может понадобиться для рабочих задач вроде монтажа видео, где малое количество памяти может увеличить время на рендер более чем в 2 раза (8 минут 13 секунд у 8 Gb против 3 минут 33 секунд у 16 Gb при обработке тестового видео).

Более 32 Gb может потребоваться художникам и создателям контента, которые держат открытыми сразу несколько рабочих программ. Ещё подобные объёмы хороши при работе в узкоспециализированных программах для инженеров и учёных. Для обычных же смертных оптимальным объёмом остаются широко распространённые 16 Gb.

реклама