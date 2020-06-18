Digital Foundry разобрали особенности трассировки лучей в 6 консольных эксклюзивах PlayStation 5
В настоящий момент пользователи консолей лишены возможности лицезреть технологию трассировки лучей в играх. Последние пару лет это была прерогатива обладателей видеокарт линейки Nvidia RTX. Но уже в следующем поколении консолей рейтрейсинг станет новым индустриальным стандартом и будет использоваться повсеместно. Уже в первый год своего жизненного цикла PlayStation 5 получит целый ряд эксклюзивов, использующих данную технологию для получения более реалистичной графики.
Список игр PS5 с использованием трассировки выглядит следующим образом:
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Demon’s Souls Remake
- Pragmata
- Stray
рекламаСпециалисты популярного youtube-канала Digital Foundry проанализировали показанные геймплейные отрывки этих игр и сделали свои собственные выводы касательно применения этой технологии на консолях. По словам редактора DF Алекса Баттаглиа разработчики продемонстрировали впечатляющий результат, представив для презентации такое количество тайтлов с использованием трассировки.
Однако всё же стоит понимать, что даже на топовой RTX 2080 Ti эффекты Global Illumination сильно просаживают общую производительность. А поскольку GPU Nextgen-консолей будут слабее, разработчикам придётся идти на многочисленные хитрости в применении рейтрейсинга, чтобы достичь баланса между высоким разрешением, стабильным фреймрейтом и красотой картинки.
рекламаК примеру в Gran Turismo 7 можно увидеть примеры работы по оптимизации траты ресурсов GPU в виде четырёхкратного уменьшения разрешения у отражений. Причём подобные приёмы могут оказать негативное воздействие на картинку в целом, ведь из-за отражений в низком разрешении могут выглядеть хуже и высокодетализированные модели машин. Впрочем, для того чтобы увидеть это, придётся сидеть у экрана с лупой.
Другой важной оптимизацией выступает отсутствие существенного разделения отражений по типам поверхностей от которых они отражаются. Для наиболее корректного построения сцены с отражениями на матовых поверхностях требуется большее количество лучей для имитации более размытого отражения. Но для экономии ресурсов в новых играх отражения на матовых поверхностях будут получать из обычных путём обычной постобработки.
рекламаЕсли судить по заявлениям разработчиков Ratchet & Clank: Rift Apart, то можно сделать вывод, что трассировка лучей будет использоваться в новых играх лишь как дополнительный инструмент наряду с более традиционными эффектами освещения. В игре от Insomniac трассировка будет применена к модели робота Клэнка и некоторых наиболее освещённых поверхностях, вроде металлических полов. Притом в показанном игровом отрезке можно разглядеть много странностей, вроде исчезновения отражений у только что убитых врагов и разбитых декораций или отсутствия отражений у некоторых элементов оформления уровней.
В целом можно констатировать, что хотя трассировка и станет более распространена с выходом новых консолей, по-настоящему прочувствовать все прелести данной технологии мы сможем ещё нескоро, ведь вычислительных мощностей нынешних GPU не хватит на честную её обработку.
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