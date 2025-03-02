Новый режим S&D Extraction добавляет тактический геймплей в знакомую вселенную. Игроки смогут не только сразиться в новом режиме, но и принять участие в конкурсе на лучшую карту для него с призовым фондом в 20 000 долларов. Релиз в 2025 году.

Разработчики Halo Infinite анонсировали появление в шутере нового соревновательного режима под названием S&D Extraction, который предлагает геймплей, знакомый по таким играм, как Counter-Strike 2 и Call of Duty.

В этом режиме сражаются две команды по четыре игрока: одна атакует, а другая обороняется. Действие разворачивается на карте с асимметричным дизайном. Задача атакующей команды — установить особое устройство в специально отведённых зонах. Цель обороняющихся — сорвать эту операцию. После успешной установки устройства у обороняющихся будет 60 секунд на его уничтожение. В каждом раунде команды меняются ролями. Побеждает команда, первой одержавшая шесть побед. За выполнение заданий и уничтожение противников игроки получают внутриигровую валюту, которую можно потратить на приобретение оружия и экипировки.

Доступны привычные возможности, такие как щиты и различные способы передвижения. У каждого персонажа есть только одна жизнь за раунд, но при наличии достаточного количества кредитов можно воскреснуть после смерти. Стоимость этой возможности довольно высока. Релиз S&D Extraction запланирован на 2025 год. Этот режим станет частью киберспортивной составляющей Halo Infinite. Более того, игроки, предпочитающие создавать собственные карты, смогут принять участие в конкурсе на лучший уровень для S&D Extraction. Общий призовой фонд конкурса составляет 20 000 долларов.