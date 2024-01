Раздача продлится до 11 января 2024 года

На днях площадка Epic Games Store объявила о раздаче очередной бесплатной игры, на этот раз любой геймер сможет добавить в свою коллекцию игру Marvel's Guardians of the Galaxy.

реклама

В процессе игры Marvel's Guardians of the Galaxy геймеру придётся взять на себя роль Звёздного Лорда (Питера Квилла) и вместе с командой культовых персонажей спасти галактику от неминуемой угрозы. Во время выполнения заданий и продвижения игрового сюжета, герой игрока сможет открывать новые умения, для борьбы с более серьёзными соперниками. Важно отметить, что в игре Marvel's Guardians of the Galaxy очень важен боевой стиль игры: когда игрок сможет выполнять боевые приёмы не только от лица своего персонажа, но и командовать другими героями из своей команды. Ну, а для скорейшей победы над соперниками игроку будет доступен большой арсенал вооружения, начиная от стихийных бластеров и заканчивая уникальными реактивными ботинками.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сама игра Marvel's Guardians of the Galaxy имеет на своём счету большое количество положительных отзывов, ну, а сама раздача продлится до 11 января 2024 года. К сожалению, для геймеров РФ, страница игры на EGS недоступна, но это легко исправить: геймерам из РФ достаточно создать новый аккаунт, включить VPN и перейти на страницу самой раздачи.