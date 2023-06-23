Кроме ручного перевода, будет применяться машинный перевод и синтез голосов

Сервис YouTube не первый год экспериментирует с методами использования нескольких языков для видеороликов. В частности, алгоритмы искусственного интеллекта применяются для перевода и синтеза речи на другом языке, чтобы не делать этого вручную.

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YouTube собирается помочь группе, целью которой является ускорение автоматического перевода видеороликов. Проект называется Aloud и занимается машинным переводом субтитров и звука с применением голосового синтезатора. Если у видео нет субтитров, инструмент способен преобразовать аудио в текст, который может быть вручную проверен перед началом перевода.





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Авторы видео могут работать с текстом даже без знания языка, на который происходит перевод. Aloud сейчас работает с испанским, португальским, хинди, индонезийский и другими языками. Сотни авторов уже тестируют работу сервиса. В следующем году он должен быть усовершенствован, чтобы дубляж был синхронизирован с движением губ на видео, пишет Techspot.