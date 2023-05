Таких игр уже немало и новые на подходе

Наряду роста требований к процессорам и видеокартам, видеоигры требуют наличия всё большего объёма дискового пространства. В настоящее время существует множество игр, которым нужно не менее 100 ГБ.

PC Gamer пишет, что недавно в этот ряд вошла игра Star Wars Jedi: Survivor. Она занимает на диске 130 ГБ, поставив рекорд нынешнего года. Это требует как вместительного хранилища, так и высокой скорости подключения к интернету.

Опрос на игровой платформе Steam показал, что почти половина геймеров обладают объёмом хранилища свыше 1 ТБ. 23,18% имеют 250-499 ГБ и 14,62% от 750 ГБ до 999 ГБ. В результате каждому четвёртому геймеру нужно как следует почистить свой диск, прежде чем ставить современные игры. Среди тяжеловесов можно вспомнить Forspoken (120 ГБ), Redfall (100 ГБ), The Last of Us Part 1 (100 ГБ) и Atomic Heart (90 ГБ). Большинство опрошенных имеют 100-249 ГБ свободного дискового пространства.

Игра Call of Duty: Modern Warfare в своё время занимала больше 200 ГБ, ради неё многие покупали дополнительные накопители и удаляли ненужные игровые режимы. Borderlands 3: The Directors Cut весит 135 ГБ, Red Dead Redemption 120 ГБ, Final Fantasy 15 Windows Edition 110 ГБ. Выходящая скоро Diablo 4 будет занимать около 90 ГБ, а Baldur's Gate 3 целых 150 ГБ.

Статистика Steam показывает, что в США средняя скорость скачивания составляет 12 МБ/с. В таком случае на скачивание игры размером 150 ГБ уйдёт 3 часа 28 минут, если доступ в интернет не безлимитный, пишет Techspot.