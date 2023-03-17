Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсирован процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Смартфоны за $400-$600 на нём начнут появляться уже в этом месяце
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В пятницу компания Qualcomm анонсировала мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, который представляет собой второй чип в иерархии этого производителя. При этом не существует модели Snapdragon 7 Gen 2 без слова Plus в названии. Представительница компании рассказала, что чипы Plus представляют собой верхний уровень каждой серии процессоров Qualcomm.

реклама

Впервые в линейке Snapdragon 7 применяется вычислительное ядро Arm Cortex-X. Речь идёт о ядре Cortex-X2 с частотой 2,91 ГГц. Ещё есть три ядра Cortex-A710 на частоте 2,49 ГГц и четыре Cortex-A510 на частоте 1,8 ГГц.

В результате можно рассчитывать на повышение производительности на 50% по сравнению с прошлогодним Snapdragon 7 Gen 1. Результаты одноядерного тестирования в бенчмарке Geekbench 6 должны вырасти на 15%. Скорее всего, сравнение ведётся с чипами MediaTek Dimensity 8100 или 8200.

Производительность нового процессора будет на уровне прошлогоднего флагмана. Также обещано увеличение эффективности по сравнению с Snapdragon 7 Gen 1 на 13%. Этому способствует изготовление на техпроцессе TSMC 4 нм вместо Samsung 4 нм.

Графический процессор тоже стал быстрее. Его производительность выросла вдвое, а в тестах GFXBench Aztec Ruins 1440p она на 25% опережает конкурентов. При этом устойчивая производительность стала выше на 65% в бенчмарке GFXBench Manhattan 3.0 1080p.

Имеется несколько новых игровых функций, вроде автоматического затенения с переменной скоростью, Adreno Frame Motion Engine для интерполяции кадров, объёмного рендеринга и сверхразрешения на основе AI.

Станет лучше работа машинного обучения, поскольку производительность ИИ выросла в два раза, производительность на ватт на 40% и в три раза в превосходит конкурента, который не был назван.

18-битный сигнальный процессор обработки изображений (ISP) выдаёт максимум 3 гигапикселя в секунду. Он поддерживает камеры с разрешением 200 Мп, видео высокого разрешения 4K HDR с тройной экспозицией и съёмку при слабом освещении за счёт объединения 30 снимков в один.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также есть поддержка звука без потерь aptX, модем Snapdragon X62 5G и Wi-Fi 6E. Первы устройства на этом процессоре ожидаются уже в марте. Среди производителей будут Redmi и Realme. Стоимость таких смартфонов составит $400-$600, пишет Androidauthority.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #qualcomm #snapdragon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спрос на процессоры AMD привёл к дефициту – Ryzen 7950X3D отсутствует, а Intel плетётся в хвосте
Инсайдеры допускают появление настольных Intel Arrow Lake-S в первой половине 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
39
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
19
Саудовская Аравия заявила, что не будет продавать нефть в страны, которые примут против неё потолок цен
2
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
2
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
+
Современные электронные устройства стали чаще выходить из строя из-за проблем с термоинтерфейсом
7
OpenAI представила более интеллектуальную и надежную нейросеть GPT-4
+
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
4
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
61
Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
+
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
11
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
59
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
6
Россия постарается достать обломки беспилотника MQ-9 Reaper для изучения — Патрушев
10
Результаты встречи «Рамштайн»: что Украина получит от союзников
7
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
7
Фейковое расширение ChatGPT собирает данные тысяч пользователей и крадет бизнес-аккаунты Facebook*
+
GeForce RTX 4090 в магазинах РФ стоит дешевле, чем в Европе
15
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Super по 16000 рублей, и они отлично работают
17
Рекомендованная стоимость Nvidia GeForce RTX 4070 составит 749 долларов
22

Популярные статьи

Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
7
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
9
Весенняя распродажа 2023 в Steam
9
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
6
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
93
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
18
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
8
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
4
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4

Сейчас обсуждают

garison87
14:08
Я тоже люблю старые корпуса из-за стали, вес это хорошо, вес это надежно😂 Но открытая боковая это много пыли😔
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Big Gnom
14:07
Я не скачу. А вот на вас, уже свои поплясали. К сожалению.
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Big Gnom
14:05
Это инверсионный след форсажа! А не топливо ) Знатоки вы еще те. Неучи.
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Megan Fox
14:02
Американцы дураки, а руССкие умные. Любимая тема путинского быдла. Вы бы со своей нищетой лучше боролись. Впереди репарации и прочие проблемы. Китай радостно ждёт своего часа. А вы, Америка Америка.....
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
ffe
13:58
>> руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов поделился любопытной аналитикой. По его словам, за время СВО украинские власти получили безвозвратные потери в оружии (включая техн...
200$ миллиардов– военный аналитик назвал потери Украины в технике и оружия за 13 месяцев СВО
Евгений
13:53
У меня корпус с 2005г ) не из жести как сейчас. 0.8мм почти броня. Температуры райзен 5600х и видео рх6700хт не больше 65± при 2к играх на ультра. Причем нет вентиляторов просто открыта боковая крышка...
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Alex Zamfol
13:50
Лизать зад пока у тебя выходит
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Надежда Просто Надежда
13:48
5 ый крест(деревянный) получит у нас.
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Падишах
13:45
Оп-па, уркоганы и прочий сброд маньяков, насильников, убийц, садистов уже стали Героями Нашей Единой России? Отличный контингент для Армии Героев подбирают.
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
kitava
13:39
За 30 лет всеми Соросовскими НКО не научили зиговать и славить Бандеру. И теперь у них страх что и с доли упоротых пелена пропаганды быстро спадёт.
США не видит смысла в прекращении огня, предложенного Китаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем