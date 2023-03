Смартфоны за $400-$600 на нём начнут появляться уже в этом месяце

В пятницу компания Qualcomm анонсировала мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, который представляет собой второй чип в иерархии этого производителя. При этом не существует модели Snapdragon 7 Gen 2 без слова Plus в названии. Представительница компании рассказала, что чипы Plus представляют собой верхний уровень каждой серии процессоров Qualcomm.

Впервые в линейке Snapdragon 7 применяется вычислительное ядро Arm Cortex-X. Речь идёт о ядре Cortex-X2 с частотой 2,91 ГГц. Ещё есть три ядра Cortex-A710 на частоте 2,49 ГГц и четыре Cortex-A510 на частоте 1,8 ГГц.

В результате можно рассчитывать на повышение производительности на 50% по сравнению с прошлогодним Snapdragon 7 Gen 1. Результаты одноядерного тестирования в бенчмарке Geekbench 6 должны вырасти на 15%. Скорее всего, сравнение ведётся с чипами MediaTek Dimensity 8100 или 8200.

Производительность нового процессора будет на уровне прошлогоднего флагмана. Также обещано увеличение эффективности по сравнению с Snapdragon 7 Gen 1 на 13%. Этому способствует изготовление на техпроцессе TSMC 4 нм вместо Samsung 4 нм.

Графический процессор тоже стал быстрее. Его производительность выросла вдвое, а в тестах GFXBench Aztec Ruins 1440p она на 25% опережает конкурентов. При этом устойчивая производительность стала выше на 65% в бенчмарке GFXBench Manhattan 3.0 1080p.

Имеется несколько новых игровых функций, вроде автоматического затенения с переменной скоростью, Adreno Frame Motion Engine для интерполяции кадров, объёмного рендеринга и сверхразрешения на основе AI.

Станет лучше работа машинного обучения, поскольку производительность ИИ выросла в два раза, производительность на ватт на 40% и в три раза в превосходит конкурента, который не был назван.

18-битный сигнальный процессор обработки изображений (ISP) выдаёт максимум 3 гигапикселя в секунду. Он поддерживает камеры с разрешением 200 Мп, видео высокого разрешения 4K HDR с тройной экспозицией и съёмку при слабом освещении за счёт объединения 30 снимков в один.

Также есть поддержка звука без потерь aptX, модем Snapdragon X62 5G и Wi-Fi 6E. Первы устройства на этом процессоре ожидаются уже в марте. Среди производителей будут Redmi и Realme. Стоимость таких смартфонов составит $400-$600, пишет Androidauthority.