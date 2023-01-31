За год в США случилось 1802 подобных инцидента

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Почти каждую неделю появляются новости о взломах и утечках данных в том или ином сервисе или организации. В 2022 году случилось немало громких инцидентов подобного рода. Число пострадавших пользователей за год выросло на 128 млн.

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17-й ежегодный отчёт о взломах от некоммерческой организации ITRC показал, что в прошлом году только в США случилось 1802 взлома данных. Это на 60 меньше значения рекордного 2021 года. В 2022 году внимание хакеров могли отвлечь другие цели, но во второй половине года количество взломов увеличивалось.

Хотя происшествий стало меньше, число жертв взломов выросло на 41,5% с 294 млн до 422 млн. Виноват в этом росте в первую очередь Твиттер. Оттуда утекли данные 221,5 млн пользователей, а ещё здесь же был взлом с 5,48 млн жертв. Сам Twitter с этим не соглашается и говорит, что данные украли не по его вине.

Среди других крупных утечек отметились Neopets, AT&T и Cash App Investing. Не упомянут взлом LastPass, хотя число пострадавших так и не было названо.

Кибератаки были основным методом взлома. Атаки на цепочки поставок выросли и обошли атаки с применением вредоносного ПО. Атаки на цепочки поставок против 1743 организаций затронули более 10 млн человек.

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Чаще всего крали имена и номера социального страхования, которые можно использовать для мошенничества с идентификационными данными. Стало меньше взломов и уязвимостей, связанных с незащищёнными облачными базами данных (на 75%), а на физическую кражу устройств пришлось всего 46 из 1802 случаев, пишет Techspot.