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США и Нигер начинают переговоры о выводе американских войск
Представители США и Нигера проведут встречу 25 апреля, чтобы обсудить вывод американских войск из западноафриканской страны. Решение о начале переговоров было принято после консультаций между правительствами двух стран на фоне растущих антиамериканских настроений в Нигере.

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Сегодня представители Соединенных Штатов Америки и Республики Нигер проведут первую официальную встречу, целью которой станет обсуждение вопроса о выводе американских войск с территории западноафриканского государства. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США.
Присутствие американских военных сил в Нигере началось в 2013 году, когда страны заключили соглашение о сотрудничестве в области безопасности. С тех пор США оказывали поддержку нигерийским вооруженным силам в борьбе с террористическими группировками. Однако в последнее время в Нигере усилились антиамериканские настроения, а местные политики все чаще призывают к пересмотру условий военного сотрудничества с Вашингтоном.
Решение начать переговоры о выводе войск было принято после серии консультаций между правительствами двух стран. По словам источников в дипломатических кругах, инициатива исходила от нигерийской стороны, которая стремится продемонстрировать свою независимость и способность самостоятельно обеспечивать безопасность на своей территории.

Ожидается, что переговоры будут сложными и потребуют значительного времени. США заинтересованы в сохранении своего военного присутствия в регионе, рассматривая Нигер как ключевого союзника в борьбе с терроризмом и нестабильностью в Сахеле. В то же время Вашингтон не может игнорировать растущее недовольство местного населения и политического руководства страны.

Эксперты полагают, что потенциальный вывод американских войск из Нигера может иметь серьезные последствия для региональной безопасности. Без поддержки США нигерийские силы безопасности могут столкнуться с трудностями в сдерживании активности джихадистских группировок. 

Предстоящая встреча представителей США и Нигера - это только начало длительного процесса, результаты которого пока сложно предсказать. Однако сам факт начала диалога свидетельствует о стремлении обеих сторон найти взаимоприемлемое решение и выстроить новый формат отношений, отвечающий интересам как Вашингтона, так и Ниамея.

#сша #безопасность #нигер #переговоры #терроризм #военное сотрудничество #внешняя политика #сахель #западная африка #вывод войск
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