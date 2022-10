Пока игра известна под названием «Project Rene» и ждать её предстоит несколько лет

Восемь лет прошло со дня появления игры The Sims 4 на консолях и компьютерах, что стало самым продолжительным перерывом между выпуском новых версий. Теперь игровая студия Maxis представила Project Rene. К сожалению, игра находится на очень ранней стадии разработки и ждать предстоит несколько лет.

Во вторник Maxis сообщила о разработке The Sims 5 и продемонстрировала игровой процесс на мероприятии The Sims Summit 2022. Вице-президент Franchise Creative Линдсей Пирсон рассказала, что команда работает над развитием того, как симы «думают» и «действуют» в игре.

Инструменты стали чуть более гибкими и геймеры смогут быстро переключаться между различными вариантами в создаваемом ими пространстве. Например, можно будет посмотреть образцы тканей для дивана и как они смотрятся в комнате, не выходя из конструктора.

Maxis хочет сделать упор на многопользовательскую совместную работу. В презентации Пирсон дала понять, что сотрудничество и творчество с друзьями необязательно. Однако, по её словам, одной из основных задач стало создание гладкого кроссплатформенного опыта для нескольких игроков. Она показала два экземпляра игры — один на ПК, а другой на смартфоне. Размещение мебели на одном устройстве мгновенно отображается на другом.

Project Rene станет не первой многопользовательской игрой Maxis. Бесплатная игра Sims Mobile имеет ограниченные многопользовательские элементы, вроде посещения вечеринки другого игрока. Однако она не стала популярной из-за микротранзакций. Игроки должны были платить за энергетические пакеты для продолжения игры или часами ждать заполнения полосы энергии.





Maxis представила первую игру Sims в феврале 2000 года. Продолжение появилось через четыре года. Разработка The Sims 3 2009 года и The Sims 4 2014 года заняла по пять лет. На это раз ожидание затянулось дольше.

За этой время было выпущено немало дополнений для The Sims 4. У The Sims 1-3 было 7, 8 и 11 DLC соответственно, а у The Sims 4 целых 24 дополнения, не считая наборов Stuff Packs, пишет Techspot.