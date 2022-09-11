Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Уязвимость нулевого дня в плагине BackupBuddy подвергает опасности сайты на WordPress
Она позволяет неавторизованным пользователям скачивать конфиденциальную информацию и файлы с уязвимых серверов
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Разрабатывающая плагины для WordPress компания iThemes на этой неделе предупредила пользователей об уязвимости в своём расширении BackupBuddy. Уязвимость делает возможным несанкционированный доступ со стороны злоумышленников, позволяя им красть конфиденциальные файлы и информацию. Уязвимость затрагивает сайты с версиями плагина BackupBuddy от 8.5.8.0 до 8.7.4.1. Владельцам сайтов следует обновиться до версии 8.7.5.

реклама

По словам представителей iThemes, хакеры уже активно используют уязвимость CVE-2022-31474 в затронутых системах, применяя определённые версии подключаемого модуля BackupBuddy. Эксплоит позволяет хакерам просматривать содержимое любого доступного для WordPress файла на сервере. Среди них и файлы с конфиденциальной информацией, включая /etc/passwd, /wp-config.php, .my.cnf и .accesshash. Эти файлы способны давать несанкционированный доступ к сведениям о системном пользователе, настройкам базы данных WordPress и разрешениям на аутентификацию на сервере в качестве пользователя root.

Администраторы и другие сотрудники сайтов могут определить, был ли взломан их сайт. Авторизованные пользователи могут просматривать содержащие файлы local-destination-id и /etc/passed или wp-config.php журналы сервера, которые при доступе к ним возвращают код ответа HTTP 2xx.

Компания Wordfence выявила миллионы попыток использования уязвимости, начиная с 26 августа. Администраторы сайтов должны проверять журналы сервера на наличие ссылок на вышеупомянутую папку с локальным идентификатором назначения и папку с локальной загрузкой. Атаки проводились со следующих IP-адресов:

  • 195.178.120.89, заблокировано 1960065 атак.
  • 51.142.90.255, заблокировано 482604 атаки.
  • 51.142.185.212, заблокировано 366770 атак.
  • 52.229.102.181, заблокировано 344604 атаки.
  • 20.10.168.93, заблокировано 341309 атак.
  • 20.91.192.253, заблокировано 320187 атак.
  • 23.100.57.101, заблокировано 303844 атаки.
  • 20.38.8.68, заблокировано 302136 атак.
  • 20.229.10.195, заблокировано 277545 атак.
  • 20.108.248.76, заблокировано 211924 атаки.
рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Исследователи из iTheme дают пострадавшим советы для смягчения последствий и предотвращения дальнейшего несанкционированного доступа. Среди них сброс паролей базы данных WordPress, изменение солей WordPress, обновление ключей API в файле wp-config.php, обновление паролей и ключей SSH. При желании для получения помощи можно отправить заявку в службу поддержки iThemes, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность #wordpress
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Найденная в браузерах уязвимость позволяет сайтам перезаписывать содержимое буфера обмена
Хакеры говорят о краже данных более миллиарда пользователей TikTok
Обнаружена уязвимость в приложении HP Support Assistant
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
105
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
92
Видеокарты GeForce RTX 4090 уже появились в розничных магазинах
18
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
14
Стандарт Wi-Fi 7 дает пропускную способность более 5 гигабит в секунду
12
Nvidia GeForce RTX 4090 на 78% быстрее RTX 3090 Ti
27
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
33
Похороны Елизаветы II обойдутся Великобритании в эквивалент 420 млрд рублей
41
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
13
EA показала геймплей мобильной Heroes of Middle-earth по «Властелину колец»— геймеры возмущены увиденным
4
Несколько моделей GeForce RTX 4090 доступно для предзаказа у одного из ритейлеров
5
GeForce RTX 4090 заметили в нескольких австралийских интернет магазинах с ценой около 2800 USD
11
Intel начала строительство двух предприятий в Огайо, которые будут выпускать чипы по технологии Intel 18A
11
Samsung зарегистрировала торговую марку Flex G для планшетов с гибким экраном
2
Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
13
МОК решил откорректировать программу Олимпийских Игр
5
Розничные цены GeForce RTX 4090 засветились в Австралии
1
Предполагаемая GeForce RTX 4090 протестирована в Time Spy Extreme — почти в 2 раза быстрее RTX 3090
12
В Сеть просочился ключевой арт Assassin’s Creed Mirage с изображением протагониста
1
48-ядерные чипы Xeon Sapphire Rapids равны по производительности 64-ядерным AMD EPYC
7

Популярные статьи

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
65
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
71
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
25
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
84
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
1
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
3
Обзор игры Cow Simulator
4
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
+

Сейчас обсуждают

kib@rg
09:49
Скорее Куртка слил инфу, чтобы ракупали текущие тонны залежей карт на складах и не ждали новинку.
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
FelsheR-Z 03
09:40
По ходу контуженый дезертир, берега путает.)) Беги к мамке, а то бандеровцы поймают и будет тебе пердаки горят.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
skydan
09:39
За 15 лет ноль протечек
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
Алексей Румянцев
09:33
ну там не консервант, а стабилизатор е338 Ортофосфорная кислота – синтетический антиоксидант и стабилизатор, регулятор кислотности и компонент многих популярных продуктов и напитков. Несмотря на то, ч...
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Serezhka
09:33
По-моему ты тут такой один с подгоревшей жопой.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Serezhka
09:32
Вата в головах у людей, которые не хотят видеть очевидное и думать.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Serezhka
09:31
В Германии в 1945-м тоже падали снаряды рядом с офисами и домами, а жили и работали там - нацики.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Serezhka
09:30
Почему давность в несколько лет? Мы перестали общаться буквально этой весной, так что инфа вполне свежая.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Юра Репченко
09:22
Китай наверное первым не начнёт. Но могут спровоцировать США. Например разыграют ядерный кейс или биологический кейс.
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
wwr222
09:21
Я всегда знал, что у краснопузых с логикой очень и очень плохо...Лишний конкурент на рынке видеокарт - это плохо?
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем