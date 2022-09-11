Она позволяет неавторизованным пользователям скачивать конфиденциальную информацию и файлы с уязвимых серверов

Разрабатывающая плагины для WordPress компания iThemes на этой неделе предупредила пользователей об уязвимости в своём расширении BackupBuddy. Уязвимость делает возможным несанкционированный доступ со стороны злоумышленников, позволяя им красть конфиденциальные файлы и информацию. Уязвимость затрагивает сайты с версиями плагина BackupBuddy от 8.5.8.0 до 8.7.4.1. Владельцам сайтов следует обновиться до версии 8.7.5.

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По словам представителей iThemes, хакеры уже активно используют уязвимость CVE-2022-31474 в затронутых системах, применяя определённые версии подключаемого модуля BackupBuddy. Эксплоит позволяет хакерам просматривать содержимое любого доступного для WordPress файла на сервере. Среди них и файлы с конфиденциальной информацией, включая /etc/passwd, /wp-config.php, .my.cnf и .accesshash. Эти файлы способны давать несанкционированный доступ к сведениям о системном пользователе, настройкам базы данных WordPress и разрешениям на аутентификацию на сервере в качестве пользователя root.

Администраторы и другие сотрудники сайтов могут определить, был ли взломан их сайт. Авторизованные пользователи могут просматривать содержащие файлы local-destination-id и /etc/passed или wp-config.php журналы сервера, которые при доступе к ним возвращают код ответа HTTP 2xx.

Компания Wordfence выявила миллионы попыток использования уязвимости, начиная с 26 августа. Администраторы сайтов должны проверять журналы сервера на наличие ссылок на вышеупомянутую папку с локальным идентификатором назначения и папку с локальной загрузкой. Атаки проводились со следующих IP-адресов:

195.178.120.89, заблокировано 1960065 атак.

51.142.90.255, заблокировано 482604 атаки.

51.142.185.212, заблокировано 366770 атак.

52.229.102.181, заблокировано 344604 атаки.

20.10.168.93, заблокировано 341309 атак.

20.91.192.253, заблокировано 320187 атак.

23.100.57.101, заблокировано 303844 атаки.

20.38.8.68, заблокировано 302136 атак.

20.229.10.195, заблокировано 277545 атак.

20.108.248.76, заблокировано 211924 атаки.

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Исследователи из iTheme дают пострадавшим советы для смягчения последствий и предотвращения дальнейшего несанкционированного доступа. Среди них сброс паролей базы данных WordPress, изменение солей WordPress, обновление ключей API в файле wp-config.php, обновление паролей и ключей SSH. При желании для получения помощи можно отправить заявку в службу поддержки iThemes, пишет Techspot.