Самыми продаваемыми игровыми консолями уходящего года оказались Nintendo Switch и PlayStation 5, сообщает WCCFTech со ссылкой на GamesIndustry. Nintendo Switch была наиболее популярной во множестве европейских стран, а PS5 лидирует в Великобритании, Швеции, Финляндии и Дании.

Среди игр лучше всего продавалась FIFA 22, опередившая прошлогоднюю FIFA 21. Большие надежды возлагали на Metroid Dread, но она по продажам только на 23-м месте, разместившись за New Pokémon Snap.

В топ-10 только два новичка: Call of Duty: Vanguard и Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl вошла бы туда тоже, будь это одна игра. Far Cry в десятке отсутствует. В Европе больше людей заплатили за Farming Simulator 22, нежели за Skywards Sword HD, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 и Guardians of the Galaxy.

Если говорить об играх для PS5, Spider-Man: Miles Morales находится на 2-м месте вслед за непобедимой FIFA 22. Resident Evil Village от Capcom на 5-й позиции. Spider-Man: Miles Morales был представлен в прошлом году одновременно с началом продаж самой PS5 и с тех пор хорошо продаётся.

