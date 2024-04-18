Take-Two Interactive, издатель серии Grand Theft Auto, решил сократить расходы, уволив 5% сотрудников и отменив проекты на общую сумму в 140 миллионов долларов для рационализации портфеля в ответ на меняющиеся рыночные условия. Представив финансовый план в SEC, компания ожидает затраты от 160 до 200 миллионов долларов на покрытие убытков, выходные пособия, сокращение офисных площадей, вызвав неожиданное продолжение кризиса в индустрии видеоигр.

Кризис в индустрии видеоигр продолжается. Take-Two Interactive, издатель серии Grand Theft Auto, включая ее шестую, предстоящую часть, также решил сократить расходы.

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Компания объявила об увольнении 5% своего 11-тысячного штата сотрудников и отмене проектов, общая стоимость которых составила 140 миллионов долларов США. Эти действия призваны «рационализировать портфель компании» в ответ на меняющиеся рыночные условия и стратегические сдвиги в планировании продукции.

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Take-Two представила подробный финансовый план, связанный с этими изменениями. По оценкам компании, общие затраты, связанные с запланированными сокращениями, составят от 160 до 200 миллионов долларов США. Эти затраты включают в себя:

$120 млн - $140 млн на покрытие убытков от аннулирования проектов,

$25 млн - $35 млн на выходное пособие и другие расходы по сокращению штата,

$15 млн - $25 млн связаны с сокращением офисных площадей.

Эти заявления прозвучали неожиданно, особенно после того, как Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two, заверил во время мартовской встречи с инвесторами, что дальнейших увольнений не планируется. Компания ожидает значительного роста продаж после премьеры Grand Theft Auto 6, которая должна состояться в 2025 году. Возможно, тогда состав снова расширится.