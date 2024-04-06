Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов впервые рассказал о существовании продолжения культовой игры, но она так и не была закончена.

Одной из самых легендарных компьютерных игр всех времен, несомненно, является «Тетрис». Изобретатель Алексей Леонидович Пажитнов рассказал ранее неизвестную историю об этой игре в рамках конференции разработчиков игр GDC, о которой сообщает Venturebeat. Вместе с Ведраном Кланацем, генеральным директором и разработчиком Ocean Media, он провел презентацию Tetris Reversed. Это запланированное, но так и не законченное продолжение культовой игры.

В отличие от классического принципа «Тетриса», в Tetris Reversed игрокам не нужно расставлять в нужных позициях блоки на игровом поле, которые затем исчезают. По мнению Кланаца, этот принцип игрового процесса приближает «Тетрис» к настольным играм, которые изначально его вдохновили на создание Tetris Reversed.

Tetris Reversed. Изображение: Venturebeat

Кнопку «Реверс» (Reversed) можно использовать для изменения местами полей, заполненных квадратами, и полей, которые пусты, отсюда и название игры. Такое управление активируется игроками во время игры как автоматически, так и вручную, если это необходимо. И последнее, но не менее важное: это делает Tetris Reversed чрезвычайно сложным.

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Пажитнов назвал игру «Тетрисом для игроков с IQ 300». Концепция была прежде всего видением Кланаца, который отвечал, среди прочего, за физический движок в легендарном шутере Serious Sam 2.

Изначально игра задумывалась как благотворительный проект, но прототип так и не был создан. В какой-то момент развитие игры остановилось. Также нет никаких признаков того, что новый вариант «Тетриса» когда-либо появится.