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kosmos_news
Более 10 лет назад Алексей Пажитнов с коллегой разработали Tetris Reserved - для игроков с IQ 300
Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов впервые рассказал о существовании продолжения культовой игры, но она так и не была закончена.

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Одной из самых легендарных компьютерных игр всех времен, несомненно, является «Тетрис». Изобретатель Алексей Леонидович Пажитнов рассказал ранее неизвестную историю об этой игре в рамках конференции разработчиков игр GDC, о которой сообщает Venturebeat. Вместе с Ведраном Кланацем, генеральным директором и разработчиком Ocean Media, он провел презентацию Tetris Reversed. Это запланированное, но так и не законченное продолжение культовой игры.

В отличие от классического принципа «Тетриса», в Tetris Reversed игрокам не нужно расставлять в нужных позициях блоки на игровом поле, которые затем исчезают. По мнению Кланаца, этот принцип игрового процесса приближает «Тетрис» к настольным играм, которые изначально его вдохновили на создание Tetris Reversed.
Tetris Reversed. Изображение: Venturebeat
Кнопку «Реверс» (Reversed) можно использовать для изменения местами полей, заполненных квадратами, и полей, которые пусты, отсюда и название игры. Такое управление активируется игроками во время игры как автоматически, так и вручную, если это необходимо. И последнее, но не менее важное: это делает Tetris Reversed чрезвычайно сложным. 

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Пажитнов назвал игру «Тетрисом для игроков с IQ 300». Концепция была прежде всего видением Кланаца, который отвечал, среди прочего, за физический движок в легендарном шутере Serious Sam 2.

Изначально игра задумывалась как благотворительный проект, но прототип так и не был создан. В какой-то момент развитие игры остановилось. Также нет никаких признаков того, что новый вариант «Тетриса» когда-либо появится.

#история #видеоигры #компьютерные игры #тетрис
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Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
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Red Red
12:31
Шешундель, ну хоть ты нас веселишь
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
12:30
Мы имеем играбельную графонистую игру на картах которые могут это тянуть, и это не про красные карты в большинстве своем.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
12:30
Да знатно у зелёных мух в комментах на говно пробило, где этот по лучам главный?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
fynjy_2005
12:29
ню-ню
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
fynjy_2005
12:29
то есть из-за теней мы имеетнеиграбельное дерьмо? фигеть технология...очень нужная
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
fynjy_2005
12:27
Гречко уже уже есть.тесты не те, разрешение не то. Все равно АМД хуже любимки)
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
fynjy_2005
12:26
Про Кибарпанк смешно, игра с заточкой полной под архитектуру Хуанга...ОК че там с хуангом в уе5?)))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
12:25
Вон, пусть LOTF на синематик графоне прогонит)))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
12:25
С заголовком согласен, Интел все равно печка, поэтому для обогрева удобнее
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
fynjy_2005
12:25
Нефанат, игры на Анриале5 тож устарели да?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
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