Разработчики отмечают, что определить, кто именно использует тот или иной тип устройства ввода на консолях, довольно сложно, а некоторые консоли даже оснащены так называемыми "функциями антиопределения"

Старший продюсер Overwatch Адам Мэсси и главный инженер по геймплею Дэниел Разза в своем блоге подробно рассказали о своих возражениях против того, чтобы консольные игроки не использовали контроллеры. "Некоторые консольные игроки используют устройства, которые позволяют им пользоваться мышью и клавиатурой, обманывая при этом консоль, думая, что ввод поступает от контроллера", - пояснили Мэсси и Разза. "Хотя некоторые используют различные периферийные устройства для обеспечения доступности, некоторые геймеры пользуются поддержкой таргетинга, используя периферийные устройства, которые никогда не были предназначены для использования этой функции".

Разработчики отмечают, что определить, кто именно использует тот или иной тип устройства ввода на консолях, довольно сложно, а некоторые консоли даже оснащены так называемыми "функциями антиопределения". Использование мыши и клавиатуры для использования возможностей консоли по прицеливанию также известна среди геймеров как "ximming", поскольку для этого можно использовать XIM-устройство, позволяющее консолям или ПК работать с несколькими типами ввода. Существуют и другие конвертеры, такие как ReaSnow S1 или Cronus Zen.

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"Мы не будем делиться подробностями нашей методики обнаружения этих устройств, но можем заверить вас, что наши усилия эффективны, и мы собираем данные для анализа", - комментируют Мэсси и Разза в официальном сообщении. Blizzard отмечает, что игроки, использующие такие устройства, часто занимают верхние строчки рейтингов, что говорит о несправедливом преимуществе. Однако разработчики подчеркивают, что их приоритет - обеспечить честный игровой процесс, стараясь при этом не ущемлять права людей с ограниченными возможностями.

"Мы стремимся свести к минимуму риск ложных обнаружений для игроков с ограниченными возможностями и скорректировали наши действия, чтобы они могли продолжать играть в Overwatch 2", - говорится в сообщении. Кроме того, Blizzard рассматривает возможность внедрения технических решений для распознавания и сегрегации игроков, использующих мышь и клавиатуру на консолях, чтобы перенаправить их играть только с теми, кто использует аналогичные устройства.