Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google закрыла уже использовавшуюся уязвимость нулевого дня браузера Chrome

для раздела Блоги
+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Google выпустила обновление для своего браузера Chrome. В нём она закрывает три бага, один из которых представляет собой уязвимость нулевого дня, уже нашедшую применение среди злоумышленников. Уязвимость обозначена как CVE-2020-6418 и была обнаружена участником группы Google Threat Analysis, созданной как раз для таких целей.

реклама

Хотя известно, что уязвимость уже применяли, неизвестно, как именно. В любом случае, она закрыта в версии Chrome 80.0.3987.122. Обновление браузера доступно на платформах Windows, Mac и Linux. Про версии для мобильных устройств ничего не сообщается.

реклама

Уязвимость кроется в компоненте браузера V8, который отвечает за обработку кода JavaScript, и относится к типу Type confusion. Использование такой уязвимости может позволить атакующим запускать любой код в затронутых приложениях.

Ещё одна уязвимость нулевого дня в Chrome была закрыта в марте прошлого года, когда была обнаружено также уязвимость в Windows 7. Поскольку баг уже нашел применение, Google рекомендует не медлить и поставить последнюю версию браузера, чтобы не подвергать свои данные риску. Сделать это можно при помощи настроек в разделе Справка > О браузере Google Chrome.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google chrome
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
35
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
7
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
52
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
116
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
124
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 124
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 116
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft ищет талантливого программиста, который починит Windows 10
59
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
151
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
89
Новые подробности о Radeon RX 5950 XT Big Navi – 24 Гб HBM2e и 2-кратный рост производительности
104
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
60
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
132
Производительность видеокарты в игровой консоли Xbox Series X будет равна флагманской GeForce RTX 2080 Ti
35
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
44
Процессоры Intel уходят из продажи в немецкой рознице – AMD Ryzen доминируют с 86% рынка
39
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
42
На частоте 7.0 ГГц процессор Core i9-9900KS занял шестое место в SuperPI 32M
13
Новейший процессор AMD оказался представителем 12-нм семейства Pinnacle Ridge
5
NVIDIA показала процесс распаковки GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
49
Microsoft подтвердила характеристики Xbox Series X: GPU с архитектурой RDNA 2, аппаратная поддержка трассировки лучей, обратная совместимость и производительность 12 TFLOPS
27
По данным Mindfactory GeForce RTX 2070 SUPER вдвое популярнее AMD Radeon 5700 XT
25
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
79
AMD начала продавать процессор Ryzen 3 2300X
7
Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
16
По данным Mindfactory Ryzen 5 3600 превосходит по продажам ближайшего конкурента почти в 13 раз
15
Intel представила процессоры поколения Cascade Lake Refresh стоимостью от 306 долларов до 3950 долларов
8

Популярные статьи

Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
191
Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
35
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
10
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
40
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
4

Сейчас обсуждают

ambient
10:26
лучше выбор 5700XT.
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
_fnatic2
10:26
А вот я - да, лол)). Но на коробке что написано? И сколько было оборотов выставлено?
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
-=metallist=-
10:25
Там просто кольцевая шина)))
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
E1nher1
10:23
А, черт его знает. Я не физик.
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
Анатолий Кочин
10:22
Доны Пэдро выбирают красных, синие в резервации.
Процессоры AMD теснят продукцию Intel на рынке Бразилии
E1nher1
10:22
С килограммовой массой, она должна 5 ггц на сандале держать. А она ничего не может. 95 градусов в осст на 4.7Ггц. Вот пятка 100% кривая. Вот термалрайт мачо может сандаль в 5.1 держать.
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
_fnatic2
10:20
Сколько при этом воздушный поток и какое статическое давление создаёт вентилятор?
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
ambient
10:20
"Скорее всего это будут 14-нм процессоры, которые снова принесут 5% прироста, которые так любят и ценят фанаты компании Intel" ahahahahaha :))))) 10 баллов !!!
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
lesik78
10:20
ох...еть, я от ржача чуть не упал, такой довод, просто ахренеть
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
_fnatic2
10:19
Речь не про это. Предлагаю почитать вот этот блог - раздел "Описание модели" - https://overclockers.ru/blog/_fnatic/show/23619/o-raspredelenii-tepla-v-processorah-i-sootvetstvujuschih-teplovyh-potokah...
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем