Если масштабные вложения в искусственный интеллект не принесут выгоды, инвесторы могут разочароваться в данной технологии

Издание The Wall Street Journal сообщает, что технологические компании вступают в зону риска по причине объёма вкладываемых в искусственный интеллект финансовых средств. McKinsey & Company считает, что к 2030 году расходы мировой экономики на создание центров обработки данных составят $7 трлн.

Если к этому моменту производительность труда не вырастет достаточно, чтобы оправдать подобные вложения, экономика может серьёзно пострадать. В случае масштабного обвала стоимости акций технологических компаний упасть может не только сегмент технологий, но и другие отрасли. Пока же некоторый спад цен акций, связанных с ИИ-компаниями, компенсирует рост стоимости акций на остальном рынке.

Изображение: Gemini

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По мнению журналистов, в качестве примера можно привести рынок чипов памяти, на рост и падение которого хватило четырёх месяцев. В июне акции Samsung и SK Hynix подешевели на 12%, что привело к спаду фондового рынка Южной Кореи. Это затронуло и американские индексы Nasdaq и S&P 500, которые в тот день потеряли 2,2% и 1,4% соответственно.

Дополнительным фактором риска является тот факт, что деньги для вложений в искусственный интеллект берут в долг. Если этот долг не получится отдать, устойчивость финансовой системы может оказаться под угрозой.