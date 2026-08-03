Они будут оснащены возможностями ИИ

Apple рассматривает будущие умные очки не только как устройство с искусственным интеллектом (ИИ), но и как полноценного помощника для контроля здоровья пользователя. Об этом корреспондент Bloomberg Марк Гурмана, известный своими отраслевыми инсайдами.

По его данным, долгосрочная стратегия компании предполагает, что очки смогут собирать данные о состоянии человека и предоставлять персонализированные рекомендации. Однако в первом поколении устройства таких возможностей, скорее всего, не будет. Вероятно, Apple станет внедрять их постепенно.

Источник изображения: ChatGPTПервые Apple Glasses будут сосредоточены на ИИ-функциях и контекстной помощи. Очки смогут анализировать окружающую обстановку, помогать с навигацией, распознавать объекты и отвечать на вопросы о том, что видит пользователь. В перспективе устройство должно стать частью экосистемы Apple Health, объединяя информацию с Apple Watch, iPhone и других гаджетов для формирования более полной картины здоровья владельца.

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Гурман отмечает, что Apple рассматривает очки как новое направление развития после успеха Apple Watch, которая со временем превратилась из аксессуара для уведомлений в одно из ключевых устройств компании для мониторинга здоровья. Аналогичный путь могут пройти и умные очки: сначала они будут выполнять функции ИИ-помощника, а затем получат расширенные возможности по отслеживанию физических показателей и состояния организма. При этом компания уделяет особое внимание вопросам конфиденциальности и намерена внедрить дополнительные механизмы защиты данных, чтобы выделиться на фоне конкурентов, уже представивших собственные ИИ-очки.