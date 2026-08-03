Разработка компании Chengdu Aircraft Corporation считается крупным боевым самолётом, ориентированным на малозаметность

В интернете появились фотографии, на которых эксперты обнаружили пятый прототип китайского истребителя шестого поколения J-36. Официально власти этой страны не подтверждают разработку данного самолёта.

Снимки, вероятно, демонстрируют ряд усовершенствований по сравнению с предыдущими прототипами. Речь может идти об улучшении планера, интеграции двигателя и аэродинамической конструкции.

Изображение: Xia Yuan/Chris

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J-36 может разрабатываться компанией Chengdu Aircraft Corporation, и его сильной стороной должна стать малозаметность. По мнению аналитиков, этот самолёт может обладать бесхвостой конфигурацией и трёхдвигательной компоновкой. Это может способствовать полётам на большие расстояния, снижению радиолокационной заметности и интеграции передовых датчиков и вооружения.

Конкуренция между Китаем и США в разработке истребителей шестого поколения усиливается. Обе страны вкладывают крупные суммы в способности избегать обнаружения, искусственный интеллект, передовые сетевые технологии и возможность взаимодействия с автономными беспилотниками.