Издание «Коммерсантъ» рассказало, что российские дилеры перестают предлагать скидки на автомобили на новых источниках энергии, поскольку спрос на них растёт. Весной ряд брендов пытался стимулировать спрос, а сейчас с учётом дефицита бензина электромобили и гибриды начинают привлекать всё большее внимание покупателей.
Представители Минпромторга сообщили об обсуждении изменения программ поддержки спроса, но пока этого не произошло. Представители лизинговых компаний и дилеров утверждают, что с 1 июля скидка на льготные покупки подобных автомобилей была урезана. До конца года также должна быть скорректирована программа льготного автокредитования.
Коммерческий директор «Авто.ру» рассказал, что средняя цена нового электромобиля за месяц увеличилась на 2,5% и составляет 3,16 млн руб. Новые гибриды не подорожали и стоят около 7 млн руб.
Активно раскупаются автомобили бренда Evolute, очередь на которые растянулась на 2–3 месяца. Наибольшим спросом пользуются модели Evolute i-Space и Evolute i-Joy, на которые активно вносят предоплату и ждут поставок. Также существует дефицит гибридных вариантов Voyah.
Статистика «Автостата» говорит, что с 29 июня по 19 июля количество продаж гибридов и электромобилей увеличилось в 1,8 раза. Во втором полугодии ждут сохранения высокого уровня спроса на подобные автомобили. В первом полугодии их доля достигала 9%, а во втором может подняться до 13–14%, при этом резкого скачка стоимости не ожидается. Вместо этого производители наиболее востребованных моделей могут продолжить отказываться от скидок.