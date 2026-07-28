Дилеры начинают отказываться от скидок, и на некоторые модели появился дефицит

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что российские дилеры перестают предлагать скидки на автомобили на новых источниках энергии, поскольку спрос на них растёт. Весной ряд брендов пытался стимулировать спрос, а сейчас с учётом дефицита бензина электромобили и гибриды начинают привлекать всё большее внимание покупателей.

Представители Минпромторга сообщили об обсуждении изменения программ поддержки спроса, но пока этого не произошло. Представители лизинговых компаний и дилеров утверждают, что с 1 июля скидка на льготные покупки подобных автомобилей была урезана. До конца года также должна быть скорректирована программа льготного автокредитования.

Изображение: Gemini

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Коммерческий директор «Авто.ру» рассказал, что средняя цена нового электромобиля за месяц увеличилась на 2,5% и составляет 3,16 млн руб. Новые гибриды не подорожали и стоят около 7 млн руб.

Активно раскупаются автомобили бренда Evolute, очередь на которые растянулась на 2–3 месяца. Наибольшим спросом пользуются модели Evolute i-Space и Evolute i-Joy, на которые активно вносят предоплату и ждут поставок. Также существует дефицит гибридных вариантов Voyah.

Статистика «Автостата» говорит, что с 29 июня по 19 июля количество продаж гибридов и электромобилей увеличилось в 1,8 раза. Во втором полугодии ждут сохранения высокого уровня спроса на подобные автомобили. В первом полугодии их доля достигала 9%, а во втором может подняться до 13–14%, при этом резкого скачка стоимости не ожидается. Вместо этого производители наиболее востребованных моделей могут продолжить отказываться от скидок.