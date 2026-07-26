Раскопки крепости и кургана Тадым в восточной Турции привели к обнаружению археологами храмового комплекса возрастом 5000 лет. В его состав входят два алтаря и три священных очага.
Найденное в провинции Элязыг святилище могло быть создано около 3000 года до н. э. По мнению археологов, оно позволит лучше узнать систему верований бронзового века в этом регионе. Сейчас неизвестно, какие именно церемонии проводились. Алтари обычно связывают с подношением пищи, жидкостей, животных и символических предметов. Очаги могли применяться для поддержания ритуальных костров, сжигания подношений или приготовления веществ. Потребуется провести анализ для определения наличия в сооружениях пепла и останков животных или растительных материалов.
Последняя находка увеличила число обнаруженных в Тадыме храмовых комплексов до двух, священных очагов — до шести. В предыдущем археологическом сезоне нашли ритуальный комплекс возрастом около 6000 лет. В нём содержались очаги с украшением в виде фигуры; предположительно, они были созданы в 4000–3200 гг. до н. э.
Таким образом, курган был важным центром на протяжении тысячелетий. Ещё здесь обнаружили 12 образцов каразской керамики, датируемых приблизительно 4000–3000 годами до н. э. Другой находкой стал расписной сосуд с изображениями горного козла, датируемый примерно 3200 годом до н. э.
На вершине кургана находятся остатки средневековой крепости с фрагментами оборонительных стен и башен. Здесь нашли материалы бронзового, железного веков и более поздних исторических периодов.