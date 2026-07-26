Храм содержит два алтаря и три священных очага как свидетельство ритуальных практик бронзового века

Раскопки крепости и кургана Тадым в восточной Турции привели к обнаружению археологами храмового комплекса возрастом 5000 лет. В его состав входят два алтаря и три священных очага.

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Найденное в провинции Элязыг святилище могло быть создано около 3000 года до н. э. По мнению археологов, оно позволит лучше узнать систему верований бронзового века в этом регионе. Сейчас неизвестно, какие именно церемонии проводились. Алтари обычно связывают с подношением пищи, жидкостей, животных и символических предметов. Очаги могли применяться для поддержания ритуальных костров, сжигания подношений или приготовления веществ. Потребуется провести анализ для определения наличия в сооружениях пепла и останков животных или растительных материалов.

Изображение: AA

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Последняя находка увеличила число обнаруженных в Тадыме храмовых комплексов до двух, священных очагов — до шести. В предыдущем археологическом сезоне нашли ритуальный комплекс возрастом около 6000 лет. В нём содержались очаги с украшением в виде фигуры; предположительно, они были созданы в 4000–3200 гг. до н. э.

Изображение: AA

Таким образом, курган был важным центром на протяжении тысячелетий. Ещё здесь обнаружили 12 образцов каразской керамики, датируемых приблизительно 4000–3000 годами до н. э. Другой находкой стал расписной сосуд с изображениями горного козла, датируемый примерно 3200 годом до н. э.

На вершине кургана находятся остатки средневековой крепости с фрагментами оборонительных стен и башен. Здесь нашли материалы бронзового, железного веков и более поздних исторических периодов.