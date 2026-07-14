Компания Google в своей поисковой системе на Android внесла в режим AI Mode изменения, которые дают возможность смотреть историю поисковых запросов. Для этого необходимо открыть боковое меню навигации в приложении Google или на главной странице AI Mode. Там наверху отображается новая панель «Поиск веток». Нажатие на иконку шестерёнки открывает страницу «Моя активность».
Если нажать на поисковое поле овальной формы, открывается полноэкранный режим, где можно продолжить прошлые запросы. Прежде подобный поиск предлагался только в веб-версии.
В приложении на iPhone обновлённый дизайн для запросов Google показали в мае на конференции I/O 2026. Другим изменением на мобильных устройствах является возможность загрузки файлов, что прежде уже было доступно по адресу google.com/ai.