При поиске через систему Google на Android теперь можно видеть прежние запросы

Компания Google в своей поисковой системе на Android внесла в режим AI Mode изменения, которые дают возможность смотреть историю поисковых запросов. Для этого необходимо открыть боковое меню навигации в приложении Google или на главной странице AI Mode. Там наверху отображается новая панель «Поиск веток». Нажатие на иконку шестерёнки открывает страницу «Моя активность».

Изображение: 9to5google.com

Если нажать на поисковое поле овальной формы, открывается полноэкранный режим, где можно продолжить прошлые запросы. Прежде подобный поиск предлагался только в веб-версии.

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В приложении на iPhone обновлённый дизайн для запросов Google показали в мае на конференции I/O 2026. Другим изменением на мобильных устройствах является возможность загрузки файлов, что прежде уже было доступно по адресу google.com/ai.