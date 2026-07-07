Также процессоры AMD популярны в американских розничных сетях Amazon и Newegg

Спрос на процессоры AMD давно опередил востребованность чипов Intel, и очередная статистика стала тому подтверждением. AMD Ryzen лидируют как у американских продавцов Amazon и Newegg, так и в магазине Microcenter, о чём рассказал генеральный директор Рик Мачад.

Изображение: Gemini

По его словам, геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам X3D, которые в настоящее время не имеют равноценных конкурентов. Чипы AMD заняли восемь позиций в первой десятке наиболее продаваемых моделей:

№1 — Ryzen 7 5800X3D

№2 — Ryzen 7 9800X3D

№4 — Ryzen 7 7800X3D

№5 — Ryzen 9 9950X3D

№6 — Ryzen 5 7600X3D

№7 — Ryzen 7 9850X3D

№8 — Ryzen 7 5800XT

№9 — Ryzen 5 5500

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Одной из причин подобной востребованности, помимо технического превосходства процессоров, является подход к обновлению старых платформ. Разработчики продолжают выпускать новые модели Ryzen.

Изображение: wccftech.com

Что касается платформы AM5, её AMD обязуется обновлять до 2029 года. Это означает появление множества новых моделей под этот сокет как для геймеров, так и для обычных пользователей.

Статистика Microcenter говорит и о высоком спросе на видеокарты AMD. Одной из наиболее востребованных является модель 9070 XT, а в целом доля AMD составляет около 33%.