Спрос на процессоры AMD давно опередил востребованность чипов Intel, и очередная статистика стала тому подтверждением. AMD Ryzen лидируют как у американских продавцов Amazon и Newegg, так и в магазине Microcenter, о чём рассказал генеральный директор Рик Мачад.
По его словам, геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам X3D, которые в настоящее время не имеют равноценных конкурентов. Чипы AMD заняли восемь позиций в первой десятке наиболее продаваемых моделей:
- №1 — Ryzen 7 5800X3D
- №2 — Ryzen 7 9800X3D
- №4 — Ryzen 7 7800X3D
- №5 — Ryzen 9 9950X3D
- №6 — Ryzen 5 7600X3D
- №7 — Ryzen 7 9850X3D
- №8 — Ryzen 7 5800XT
- №9 — Ryzen 5 5500
Одной из причин подобной востребованности, помимо технического превосходства процессоров, является подход к обновлению старых платформ. Разработчики продолжают выпускать новые модели Ryzen.
Что касается платформы AM5, её AMD обязуется обновлять до 2029 года. Это означает появление множества новых моделей под этот сокет как для геймеров, так и для обычных пользователей.
Статистика Microcenter говорит и о высоком спросе на видеокарты AMD. Одной из наиболее востребованных является модель 9070 XT, а в целом доля AMD составляет около 33%.