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Microcenter: процессоры AMD заняли 8 мест в топ-10 по количеству продаж
Также процессоры AMD популярны в американских розничных сетях Amazon и Newegg
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Спрос на процессоры AMD давно опередил востребованность чипов Intel, и очередная статистика стала тому подтверждением. AMD Ryzen лидируют как у американских продавцов Amazon и Newegg, так и в магазине Microcenter, о чём рассказал генеральный директор Рик Мачад.

Изображение: Gemini

По его словам, геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам X3D, которые в настоящее время не имеют равноценных конкурентов. Чипы AMD заняли восемь позиций в первой десятке наиболее продаваемых моделей:

  • №1 — Ryzen 7 5800X3D
  • №2 — Ryzen 7 9800X3D
  • №4 — Ryzen 7 7800X3D
  • №5 — Ryzen 9 9950X3D
  • №6 — Ryzen 5 7600X3D
  • №7 — Ryzen 7 9850X3D
  • №8 — Ryzen 7 5800XT
  • №9 — Ryzen 5 5500
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Одной из причин подобной востребованности, помимо технического превосходства процессоров, является подход к обновлению старых платформ. Разработчики продолжают выпускать новые модели Ryzen.

Изображение: wccftech.com

Что касается платформы AM5, её AMD обязуется обновлять до 2029 года. Это означает появление множества новых моделей под этот сокет как для геймеров, так и для обычных пользователей.

Статистика Microcenter говорит и о высоком спросе на видеокарты AMD. Одной из наиболее востребованных является модель 9070 XT, а в целом доля AMD составляет около 33%.

#amd #видеокарты #процессоры #amazon #newegg #microcenter
Источник: wccftech.com
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