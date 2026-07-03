Это должно снизить зависимость американского производителя от TSMC

Компания Intel недавно была названа вторым выбором Apple для производства будущих процессоров M7 для ноутбуков. Этот чип должен производиться по техпроцессу 18A-P. Теперь появились слухи, что Intel будет заниматься и производством чипов для iPhone 18. Этим чипом должен стать A20, для которого будет использоваться техпроцесс Intel 18A.

Бум искусственного интеллекта увеличил нагрузку на производственные мощности ведущего мирового производителя TSMC, поэтому клиентам приходится искать другие варианты. Пока нет информации, будет ли Intel эксклюзивным производителем чипов для стандартной модели iPhone 18 или заказы распределят между ней и TSMC.

Изображение: Gemini

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В 2025 году говорилось о более чем 55% годных чипов по техпроцессу 18A. С тех пор этот показатель мог только вырасти, что привлекает дополнительное внимание заказчиков. Что касается более продвинутого чипа Apple A20 Pro, его единственным производителем наверняка останется TSMC.

Также инсайдер под ником Fixed-focus digital cameras рассказал об использовании сенсоров CMOS производства Samsung в будущих iPhone. Прежде поставщиком этого компонента для iPhone была только Sony.