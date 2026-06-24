Нижняя отметка теперь может составлять $1000

На этой неделе компания Valve назвала стоимость своего игрового устройства Steam Machine, и минимальная цена составляет $1049, тогда как максимальная версия обойдётся в $1428. GamesIndustry.Biz рассказывает о реакции аналитиков игровой индустрии, а также даётся прогноз относительно будущей стоимости.

Аналитики Мэт Пискателла из Circana, руководитель отдела исследований игр в Ampere Analysis Пирс-Хардинг Роллс, директор по анализу рынка в Newzoo Эммануэль «Ману» Розье и генеральный директор Aldora и автор книги SuperJoost Playlist Йост ван Дрёнен сходятся во мнении о том, что консоли будущего поколения будут дороже нынешних. По словам Розье, цена в $1049 отражает ситуацию на рынке комплектующих. Поначалу Valve планировала установить ценник на уровне $700–800, но дефицит внёс свои коррективы.

Изображение: Gemini

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Пискателла считает, что стоимость оказалась даже ниже той, какой она могла быть. К тому же Steam Machine можно использовать как обычный компьютер, в отличие от игровых консолей.

Ван Дрёнен уверен, что консоли будут стоить более $1000. Остальные аналитики конкретного уровня цен не называли. В настоящее время PlayStation 5 Pro стоит $899, и цена на неё поднималась дважды за год. Не исключено, что базовые модели консолей следующего поколения будут стоить $999.