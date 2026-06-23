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SigmaIntel: во втором квартале 2026 года память DRAM подорожала на 89%
Всего за один квартал рост стоимости памяти оказался почти двукратным
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Очередное исследование компании SigmaIntel показало, что во втором квартале 2026 года рост стоимости чипов памяти составил 89% по сравнению с ценами первого квартала. Модули DRAM объёмом 16 Гбит сейчас стоят $28,5 против $19,2 кварталом ранее, что даёт рост в 49%. Планки памяти DDR4 объёмом 16 ГБ предлагается приобрести за $207,1 против $137 тремя месяцами ранее, что означает рост на 51%. Память DDR5 подорожала ещё больше, но в отчёте она не представлена.

Если говорить о чипах LPDDR по 4 ГБ, они подорожали на 75%, с $26,2 до $45,9. LPDDR5X 12 ГБ стала дороже на 89%, увеличившись с $77,1 до $145,9.

Изображение: ChatGPT

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Постоянная память также не радует своими ценниками. SSD NVMe Gen4 объёмом 512 ГБ подорожали на 54% и стоят сейчас $126,3. Чипы UFS 3.1 256 ГБ стали дороже на 103% и стоят $62,7 против $31.

Флеш-память eMMC 5.1 16 ГБ подорожала на 69% с прежних $13,4 до $22,6. uMCP стала дороже на 107% и стоит $150,4. Соответственно, дороже станут компьютеры и смартфоны, в которых такая память используется.

Прежние прогнозы утверждали, что улучшения ситуации не стоит ждать ранее 2028 года. Даже если эти прогнозы окажутся верными, до того времени память может подорожать настолько, что она не вернётся даже к нынешним ценам.

#ssd #оперативная память #память #dram #кризис памяти
Источник: wccftech.com
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