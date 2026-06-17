Операционная система Android 17 принесла ряд новшеств и изменений

Выпустив для начала четыре бета-версии, компания Google во вторник представила финальный вариант операционной системы Android 17 на своих смартфонах Pixel. Одним из её новшеств являются пузырьки (Bubble) для использования в любом приложении, тогда как прежде они были только в чатах. Если удерживать любое приложение на главном экране и нажать на новую кнопку в верхнем левом углу, появится иконка в виде заголовка чата. Её можно перемещать и относить вниз, чтобы закрыть. Устройства с большими экранами получают панель Bubble Bar в нижнем правом углу. При помощи таких пузырьков можно смотреть заметки и карты, обучающие видео, счёт спортивных матчей.

Изображение: 9to5google.com

В настройках появилась возможность убирать названия приложений с главного экрана. Введено ограничение на расход оперативной памяти приложениями, чтобы устройства были быстрее и эффективнее расходовали заряд аккумулятора. Переработана запись экрана в быстрых настройках, которая получила плавающий интерфейс. Новая функциональность «Экранные реакции» даёт возможность добавлять съёмку с передней камеры при записи, показывая реакции автора видео. После съёмки открывается полноэкранная страница для просмотра, редактирования, удаления или отправки видео кому-нибудь.

Изображение: 9to5google.com

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Разработчики поменяли индикаторы доступа к камере, местоположению и микрофону в быстрых настройках. Теперь можно явно указывать точное или приблизительное местоположение, алгоритм определения последнего был улучшен. С приложениями теперь можно делиться не всей адресной книгой, а только определёнными контактами.

Изображение: 9to5google.com

Android 17 в настоящее время распространяется на устройства начиная с поколения Pixel 6 и до самых современных аппаратов Google. Программа бета-тестирования Android продолжает работать, но для получения финальной версии системы обладателям Android 17 Beta 4 необходимо отказаться от участия в этой программе.