Один из них содержит греческую надпись с именем «Ликург»

Управление древностей Израиля сообщило, что недалеко от Биньямины на севере Израиля археологи нашли два хорошо сохранившихся мраморных бюста возрастом около 1700 лет. Обнаружили их в яме для сбора вина.

Изображение: Эмиль Аладжем, Израильское управление древностей

Один из бюстов содержит имя «Ликург» на греческом языке. Это может относиться к двум известным фигурам классической античности, Ликургу Спартанскому и Ликургу Афинскому.

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Находка сделана в процессе раскопок в рамках проекта «Соединяя Израиль», возглавляемого Министерством транспорта и Израильскими железными дорогами. Статуи нашли не на их первоначальном месте. Когда-то их аккуратно поместили лицевой стороной в винный погреб.

Изображение: Эмиль Аладжем, Израильское управление древностей

Подобные предметы обычно не ожидают встретить внутри винодельни. Бюсты в своё время могли выставляться в общественном здании, богатой резиденции или архитектурном сооружении. В винодельню их могли поместить, когда она уже не функционировала по назначению.

Изображение: Эмиль Аладжем, Израильское управление древностей

Неподалёку остатки бани могут позволить предположить, что бюсты находились на роскошной вилле одного из жителей региона Кесарии. Это один из важных прибрежных городов римского и византийского периодов в восточном Средиземноморье. Во времена римского правления город стал ключевым административным и культурным центром.

Изображение: Эмиль Аладжем, Израильское управление древностей

Два найденных бюста дополнили группу ранее найденных в этом регионе исторических портретов. В ближайшем будущем они будут подвергнуты очистке, консервации и дальнейшему изучению. В частности, специалисты изучат мрамор, надписи и стилистику скульптур для выяснения вопроса о том, где они были созданы, кого изображают и почему были захоронены именно здесь.