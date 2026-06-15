Управление древностей Израиля сообщило, что недалеко от Биньямины на севере Израиля археологи нашли два хорошо сохранившихся мраморных бюста возрастом около 1700 лет. Обнаружили их в яме для сбора вина.
Один из бюстов содержит имя «Ликург» на греческом языке. Это может относиться к двум известным фигурам классической античности, Ликургу Спартанскому и Ликургу Афинскому.
Находка сделана в процессе раскопок в рамках проекта «Соединяя Израиль», возглавляемого Министерством транспорта и Израильскими железными дорогами. Статуи нашли не на их первоначальном месте. Когда-то их аккуратно поместили лицевой стороной в винный погреб.
Подобные предметы обычно не ожидают встретить внутри винодельни. Бюсты в своё время могли выставляться в общественном здании, богатой резиденции или архитектурном сооружении. В винодельню их могли поместить, когда она уже не функционировала по назначению.
Неподалёку остатки бани могут позволить предположить, что бюсты находились на роскошной вилле одного из жителей региона Кесарии. Это один из важных прибрежных городов римского и византийского периодов в восточном Средиземноморье. Во времена римского правления город стал ключевым административным и культурным центром.
Два найденных бюста дополнили группу ранее найденных в этом регионе исторических портретов. В ближайшем будущем они будут подвергнуты очистке, консервации и дальнейшему изучению. В частности, специалисты изучат мрамор, надписи и стилистику скульптур для выяснения вопроса о том, где они были созданы, кого изображают и почему были захоронены именно здесь.