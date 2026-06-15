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Samsung назвала характеристики смартфона Galaxy A27 на Snapdragon 6 Gen 3
Рейтинг защиты смартфона Samsung нового поколения снизили с IP67 до IP64
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Южнокорейский производитель Samsung на своём веб-сайте для Чехии недавно опубликовал характеристики и поделился внешним видом выходящего в недалёком будущем смартфона Galaxy A27. Потом страница была удалена, что может указывать на ошибочную публикацию. В любом случае, попавшие в сеть данные наверняка являются достоверными.

Изображение: Samsung

Galaxy A27 получит более энергоэффективный процессор Snapdragon 6 Gen 3 по сравнению с Exynos 1380 и 1280, которые применяются в аппарате нынешнего поколения. Устройство предложит 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Если этого мало, можно будет увеличить объём постоянной памяти при помощи карты microSD.

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Смартфон будет работать под управлением программной оболочки One UI 8.5 поверх операционной системы Android 16. На протяжении шести лет система будет обновляться и получать патчи безопасности.

Судя по изображениям, установлен дисплей Super AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, а частота обновления у него достигает 120 Гц. Речь идёт о дизайне дисплея Infinity-O вместо Infinity-U в составе Galaxy A26. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев, также имеются стереодинамики.

Новый смартфон получит основную камеру с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольную камеру 5 Мп и макрокамеру 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 12 Мп. Доступна съёмка видео 4K 30 кадров/с как спереди, так и сзади.

Изображение: Samsung

Не исключено, что будет предложена поддержка Samsung DeX, что должно стать значительным шагом вперёд для этой линейки смартфонов. Работать аппарат будет благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мАч при поддержке зарядки мощностью 25 Вт. Толщина корпуса будет равна 7,7 мм, его длина составит 164 мм, а ширина будет равна 77,5 мм.

К числу неприятных новостей можно отнести понижение уровня рейтинга защиты до IP64 вместо прежнего значения IP67. Galaxy A27 будет продаваться в чёрном, синем, светло-зелёном и розовом цветовых вариантах. В Европе стоимость составит 349 и 439 евро, что дороже по сравнению с Galaxy A26.

#смартфоны #samsung #южная корея #galaxy
Источник: sammobile.com
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