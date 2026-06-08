Samsung готовит новый аппарат для своей линейки премиальных смартфонов на 2027 год

От южнокорейского производителя Samsung в начале 2027 года ждут четырёх флагманских смартфонов, а именно моделей Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Предположительно, две последние будут похожи между собой, отличаясь диагоналями экранов и отсутствием стилуса S Pen в модели Pro. Может оказаться, что это устройство получит аккумулятор ёмкостью больше, чем говорили прежние слухи.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Инсайдер сообщает, что при диагонали экрана около 6,5 дюйма устройство будет работать благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мАч. Это традиционное значение для современных смартфонов, которое соответствует прежним поколениям аппаратов линейки Galaxy Ultra. Отсутствие поддержки стилуса могло поспособствовать увеличению ёмкости аккумулятора за счёт освободившегося внутри корпуса пространства.

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Новый смартфон должен работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и получить как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного хранилища должен начинаться от 256 ГБ. Камера получит разрешение 200 Мп, будет сверхширокоугольная камера 50 Мп и телеобъектив с таким же разрешением с трёхкратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры будет составлять 12 Мп. Среди стандартов связи и других характеристик сообщается о наличии Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, NFC, порта USB 3.2 Type-C и быстрой зарядки мощностью 60 Вт.