Ставшая культовой четверть века назад РПГ должна привлечь внимание геймеров нового поколения

В пятницу, 5 июня, в 20:00 по московскому времени в магазине Steam и на других платформах стала доступна для скачивания видеоигра Gothic I. Речь идёт о ремейке игры 2001 года, над которым работала основанная в марте 2021 года студия Alkimia Interactive из Барселоны.

Изображение: Alkimia Interactive

События оригинала были максимально бережно перенесены в новую версию игры. Сюжет разворачивается в находящейся под магическим барьером колонии. Заключённые здесь занимаются добычей руды для королевства Миртана и сражаются с орками. У главного героя игры нет имени, и под руководством игрока ему предстоит попытаться выбраться на свободу.

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Если сюжет и окружение выглядят знакомо, того же нельзя сказать о технической части. Игру перенесли на современный движок Unreal Engine 5. Попутно авторы постарались закрыть пробелы повествования, добавили контент, сделали более масштабным подводное исследование и превратили уровни в более вертикальные. Как и в оригинальной игре, NPC занимаются своими делами и реагируют на действия игрока.

Изображение: Alkimia Interactive

Снова можно будет стать членом одной из трёх фракций, в зависимости от чего меняются сюжет и игровой процесс. Разработчики говорят о возможности пройти игру примерно за 50 часов.

Игра была переведена на русский язык с озвучкой. Её стоимость в российском сегменте магазина Steam составляет 2699 руб., тогда как обладателям PS5 и Xbox Series она обойдётся в $60.