Он на 857 лет старше записей племени майя

Исследователи сумели расшифровать известный символ сапотеков («глиф W»). Как оказалось, он фиксировал видимый возраст Луны более 2200 лет назад. Данное открытие относят календарные записи сапотеков к периоду между 496 и 221 годами до н. э. В результате они оказались на 857 лет старше наиболее ранних из найденных лунных записей майя.

Изображение: Панорама Монте-Альбана. Дэвид КонФран

Учёные на протяжении без малого столетия знали об этом знаке, но не знали его значения. Получить ответ помогло исследование Джона Джастесона из Университета Олбани (SUNY) и Джастина Патрика Лоури из Университета штата Нью-Йорк в Платтсбурге. По их мнению, глиф W отсчитывал вечера с момента появления первого серпа Луны после новолуния.

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Глиф W нашёл мексиканский археолог Альфонсо Касо в 1928 году. Прежде его пытались связать с 260-дневным гадательным календарём или 365-дневным мезоамериканским годом.

Изображение: Дж. Джастесон, Дж. П. Лоури, 2026

Джастесон и Лоури нашли в надписях три элемента: дату в 260-дневном гадательном календаре, название года в 52-летнем календарном цикле и глиф W, за которым следует числовой коэффициент, написанный чертами и точками.

Речь не идёт о лунном календаре в современном понимании. Сапотеки добавили третий регистр, который связывал ритуальные или политические события с видимой жизнью Луны.

Изображение: Дж. Джастесон, Дж. П. Лоури, 2026

Знак был найден в Монте-Альбане, одном из первых крупных городских центров Мезоамерики с площадями, храмами, гробницами, монументами и элитными резиденциями. Сапотеки разработали одну из самых ранних письменных традиций в Америке. Они использовали 260-дневный гадательный календарь и 365-дневный год.

Изображение: Элбис Домингес и Хавьер Урсид

260-дневный календарь объединял 13 чисел с 20 названными днями, многие из которых были связаны с животными, природными силами или ритуальными понятиями. Год из 365 дней разделяли на 18 единиц по 20 дней, после чего оставались пять дней. Два календаря сходились в 52-летнем календарном круге. Сочетание дня и года повторялось лишь раз в 18980 дней.