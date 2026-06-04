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Исследователи расшифровали лунный календарь сапотеков возрастом 2200 лет
Он на 857 лет старше записей племени майя
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Исследователи сумели расшифровать известный символ сапотеков («глиф W»). Как оказалось, он фиксировал видимый возраст Луны более 2200 лет назад. Данное открытие относят календарные записи сапотеков к периоду между 496 и 221 годами до н. э. В результате они оказались на 857 лет старше наиболее ранних из найденных лунных записей майя.

Изображение: Панорама Монте-Альбана. Дэвид КонФран

Учёные на протяжении без малого столетия знали об этом знаке, но не знали его значения. Получить ответ помогло исследование Джона Джастесона из Университета Олбани (SUNY) и Джастина Патрика Лоури из Университета штата Нью-Йорк в Платтсбурге. По их мнению, глиф W отсчитывал вечера с момента появления первого серпа Луны после новолуния.

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Глиф W нашёл мексиканский археолог Альфонсо Касо в 1928 году. Прежде его пытались связать с 260-дневным гадательным календарём или 365-дневным мезоамериканским годом.

Изображение: Дж. Джастесон, Дж. П. Лоури, 2026

Джастесон и Лоури нашли в надписях три элемента: дату в 260-дневном гадательном календаре, название года в 52-летнем календарном цикле и глиф W, за которым следует числовой коэффициент, написанный чертами и точками.

Речь не идёт о лунном календаре в современном понимании. Сапотеки добавили третий регистр, который связывал ритуальные или политические события с видимой жизнью Луны.

Изображение: Дж. Джастесон, Дж. П. Лоури, 2026

Знак был найден в Монте-Альбане, одном из первых крупных городских центров Мезоамерики с площадями, храмами, гробницами, монументами и элитными резиденциями. Сапотеки разработали одну из самых ранних письменных традиций в Америке. Они использовали 260-дневный гадательный календарь и 365-дневный год.

Изображение: Элбис Домингес и Хавьер Урсид

260-дневный календарь объединял 13 чисел с 20 названными днями, многие из которых были связаны с животными, природными силами или ритуальными понятиями. Год из 365 дней разделяли на 18 единиц по 20 дней, после чего оставались пять дней. Два календаря сходились в 52-летнем календарном круге. Сочетание дня и года повторялось лишь раз в 18980 дней.

#история #археология #раскопки #южная америка
Источник: arkeonews.net
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