Южнокорейский производитель Samsung SDI станет третьим поставщиком аккумуляторов для немецкого автопроизводителя Volkswagen

Согласно последней информации, Samsung SDI получила контракт на поставку аккумуляторных элементов для следующих поколений электромобилей Volkswagen. Компания будет выпускать унифицированные элементы на венгерском заводе в Гёде. Это очередной успех южнокорейского производителя после заключения похожего соглашения с Mercedes-Benz.

У Volkswagen уже есть поставщики аккумуляторов, китайская Guoxuan и Volkswagen Group PowerCo. Samsung присоединится к ним, сначала модернизировав две линии на венгерском заводе, чтобы отвечать требованиям заказчика по спецификациям. Нужное оборудование уже установлено, поэтому производство может стартовать в недалёком будущем. Эти же аккумуляторы могут войти в состав электромобилей SEAT и Skoda.

Изображение: Volkswagen

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По итогам первого квартала Volkswagen продала 200 тысяч электромобилей, что на 7,7% хуже показателя годичной давности. В этом могут быть пошлины в США и переход китайских покупателей на электромобили отечественного производства.

Венгерский завод Samsung SDI в настоящее время уже выпускает аккумуляторы для таких автопроизводителей, как BMW, Hyundai Motor Group и Mercedes-Benz. Samsung представила унифицированные элементы в марте 2021 года. Её батарея подходит под несколько типов электромобилей, имея параметры 256 х 106 х 24,8 мм и клеммы с двух сторон.