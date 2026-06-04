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Электромобили Volkswagen переведут на аккумуляторы производства Samsung
Южнокорейский производитель Samsung SDI станет третьим поставщиком аккумуляторов для немецкого автопроизводителя Volkswagen
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Согласно последней информации, Samsung SDI получила контракт на поставку аккумуляторных элементов для следующих поколений электромобилей Volkswagen. Компания будет выпускать унифицированные элементы на венгерском заводе в Гёде. Это очередной успех южнокорейского производителя после заключения похожего соглашения с Mercedes-Benz.

У Volkswagen уже есть поставщики аккумуляторов, китайская Guoxuan и Volkswagen Group PowerCo. Samsung присоединится к ним, сначала модернизировав две линии на венгерском заводе, чтобы отвечать требованиям заказчика по спецификациям. Нужное оборудование уже установлено, поэтому производство может стартовать в недалёком будущем. Эти же аккумуляторы могут войти в состав электромобилей SEAT и Skoda.

Изображение: Volkswagen

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По итогам первого квартала Volkswagen продала 200 тысяч электромобилей, что на 7,7% хуже показателя годичной давности. В этом могут быть пошлины в США и переход китайских покупателей на электромобили отечественного производства.

Венгерский завод Samsung SDI в настоящее время уже выпускает аккумуляторы для таких автопроизводителей, как BMW, Hyundai Motor Group и Mercedes-Benz. Samsung представила унифицированные элементы в марте 2021 года. Её батарея подходит под несколько типов электромобилей, имея параметры 256 х 106 х 24,8 мм и клеммы с двух сторон.

#samsung #электромобили #германия #южная корея #volkswagen #аккумуляторы #венгрия #батареи
Источник: sammobile.com
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