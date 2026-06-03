Разработчики больших языковых моделей стремятся улучшить их навыки программирования при помощи созданного людьми кода

Одним из главных сценариев применения больших языковых моделей стало написание программного кода. Зная об этом, компания Google старается уделять развитию данного компонента своих моделей особо пристальное внимание. Для этого она использует код настоящих Android-приложений, покупая его у создателей.

Об этом рассказывает издание 404 Media. Google якобы имеет конфиденциальную программу, без лишнего шума приобретая код у создателей приложений для магазина Play Store, чтобы обучать на его основе ИИ-модели. Компания рассылает разработчикам приложений письмо, в котором описывает «пилотный проект по предоставлению конфиденциального контента» как способ «получить дополнительный доход от ваших приложений».

Изображение: Gemini

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В этом письме сказано, что купленный код будет применяться для улучшения инструментов и продуктов Google для самих разработчиков. В письме есть ссылка, которая ведёт на страницу партнёрства для улучшения ИИ-продуктов компании.

Созданный людьми контент часто применяется для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе общедоступный контент. Его создатели крайне редко получают за это компенсацию, но поскольку программный код общедоступным не является, Google приходится платить.