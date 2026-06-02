Доступ ко многим зарубежным ресурсам оказался под вопросом

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что вводимые в России ограничения против сервисов VPN вредят компаниям при работе с открытым исходным кодом и доступом к международным репозиториям. Сервисы становятся недоступными, необходимые рабочие процессы затрудняются.

По словам специалистов, в российской IT-сфере программное обеспечение с открытым исходным кодом пользуется наибольшей популярностью. Доля подобных продуктов у компаний может составлять 50–90%.

Изображение: Gemini

По словам представителей Роскомнадзора, организации могут составлять технические заявки и получать доступ к необходимым им ресурсам за границей при помощи определённых протоколов VPN. К настоящему моменту в списках исключений находится около 1700 подсетей организаций и более 57000 IP-адресов.

Тем не менее разработчики говорят о проблемах с доступом. Они начались ещё раньше, когда доступ с российских адресов стали ограничивать зарубежные сервисы. Это мешает планировать работу, поскольку доступ становится нерегулярным и занимает больше времени. Если какие-то процессы раньше занимали 10 минут, сейчас они могут требовать нескольких часов и участия со стороны разработчиков или администраторов. Это мешает развивать продукты и может сделать их дороже.