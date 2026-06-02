Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
84% мобильных приложений российских разработчиков в 2025 году имели уязвимости
Количество угроз по сравнению с 2024 годом увеличилось на 63%
реклама

Согласно информации от специалистов по информационной безопасности, которая появилась в рамках ежегодного исследования мобильных приложений от компании AppSec Solutions, уязвимости в программах российских разработчиков встречаются всё чаще. В 2025 году таких уязвимостей было найдено 48800, что на 63% превзошло показатель годичной давности. Критических угроз было выявлено свыше 19000, причиной чему во многом является применение при разработке искусственного интеллекта. ИИ отличается тем, что, сделав ошибку, может повторять её снова и снова, а также способен применять небезопасные методы хранения важных данных.

Изображение: ChatGPT

В рамках исследования рассматривалось свыше 1200 популярных на платформе Android приложений. Тестирование выполнялось без доступа к коду. Чаще всего уязвимыми были мобильные игры, а также приложения категории финансов, средства массовой информации, стриминговые платформы и программы для бизнеса. Среди финансовых приложений за 3 года число серьёзных уязвимостей выросло почти на порядок и в прошлом году составило 1921. Виноваты могут быть включаемые в их состав сторонние сервисы, которые приносят с собой бэкдоры и небезопасные методы хранения данных. К тому же анализ стал глубже и сейчас обнаруживаются проблемы, мимо которых раньше могли пройти.

реклама

Если говорить о критических уязвимостях, чаще всего это небезопасное хранение пользовательских данных, ключей и токенов. Что касается ИИ, даже наиболее распространённые языковые модели могут не заметить 40-50% имеющихся в коде уязвимостей.

Эксперты полагают, что в 2026 году уязвимостей станет ещё больше. ИИ продолжит генерировать всё больше кода, количество сторонних комплектов средств разработки и интеграций с облачными сервисами будет увеличиваться.

#россия #android #информационная безопасность #приложения #мобильные приложения #уязвимости кода
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter