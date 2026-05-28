Дефицит памяти и события на Ближнем Востоке ведут к беспрецедентному падению поставок смартфонов

Аналитическая фирма IDC рассказала о том, что по итогам 2026 года количество поставленных на рынок смартфонов уменьшится на 13,9% до 1,09 млрд экземпляров. Это хуже по сравнению с прогнозом февраля, когда говорилось о падении на 12,9%. Уровень поставок может оказаться максимально низким с 2013 года.

Изображение: techspot.com

Главной причиной этого продолжают оставаться дефицит и стоимость чипов памяти. Дата-центры для искусственного интеллекта забирают себе подавляющую часть чипов DRAM и NAND, а потребительскому рынку они достаются по остаточному принципу и по завышенным ценам. Это относится также к производителям компьютеров, твердотельных накопителей и других комплектующих и устройств, где используется память.

реклама

Аналитики IDC утверждают, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил проблему ещё сильнее. Блокада Ормузского пролива стала причиной роста стоимости нефти и газа, что увеличило стоимость доставки компонентов.

Изображение: IDC

В результате производители вынуждены сокращать объём поставок, поднимать цены и переходить на более дорогие ценовые сегменты. Средняя стоимость продаваемых смартфонов по сравнению с прошлым годом уже выросла на $100 до $550. При этом на 2026 год IDC прогнозировала среднюю цену смартфонов в $523.

По мнению аналитиков, больше всего пострадает ценовой диапазон устройств не дороже $200, особенно в развивающихся странах. В последних покупательная способность населения наиболее слабая, и спросом пользуются главным образом дешёвые Android-смартфоны. Падение поставок на Ближнем Востоке и в Африке может оказаться равным 23%, в Центральной и Восточной Европе 19%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) 14%. В Северной Америке спад будет 6,3%, поскольку здесь больше всего приобретают дорогие устройства.

Изображение: IDC

Поставки Android-смартфонов должны сократиться на 20%, тогда как аппаратов iPhone станет меньше на 5,2%, и их доля вырастет до рекордного значения 22%. Samsung за счёт доступа к памяти может укрепить свои позиции в среднем ценовом диапазоне.

На 20% могут увеличиться поставки складных смартфонов, но они мало кому по карману. В целом по рынку IDC прогнозирует спад на 1,1% в 2027 году и рост только в 2028 году на 5,5%. Последний прогноз зависит от того, как будет развиваться ситуация на рынке памяти.