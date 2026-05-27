Южнокорейская компания за год увеличила объём своих поставок на 8,8%

Статистика исследовательской фирмы Omdia рассказала, что по итогам первого квартала 2026 года Samsung выпустила на европейский рынок 12,6 млн смартфонов. Это дало ей долю рынка в 38%, что стало лучшим показателем за последние несколько лет.

Линейка премиальных смартфонов Galaxy S26, а также аппараты Galaxy A37 и Galaxy A57 в этом году были выпущены позже обычного. Это не помешало производителю нарастить продажи, хотя главным образом спросом пользовался более дешёвый смартфон Galaxy A16 4G.

На втором месте находится Apple, доля которой в первом квартале уменьшилась до 26%. При этом она нарастила объём поставок на 8,8% по сравнению с показателем годичной давности. Помимо моделей последнего поколения, спросом пользуются iPhone 15 и iPhone 16e.

На третьем месте оказалась Xiaomi со снижением поставок на 15%. За три месяца китайский производитель выпустил в Европе 4,5 млн аппаратов. 1,9 млн устройств предложила Motorola, показав рост на 17%. Её смартфоны любят в первую очередь в Португалии и Испании. Oppo выпустила 1,3 млн устройств, увеличив продажи на 9%. Этот китайский производитель пользуется спросом во Франции, Польше и Румынии. Honor нарастила поставки на 60% и получила долю 6% рынка.