Не желающие связываться с ИИ пользователи переходят с поиска Google на DuckDuckGo
В первую очередь так поступают владельцы аппаратов iPhone в США
На прошлой неделе состоялась конференция разработчиков Google I/O, на которой американская компания анонсировала дальнейшее распространение надоевшего многим пользователям искусственного интеллекта в своих сервисах. В частности, почти невозможно становится избежать его в поисковой системе Google. Узнав об этом, многие пользователи решили, что поисковую систему пора менять. Их выбор пал на DuckDuckGo.

Согласно статистике от её представителей, только в США количество установок её приложения на протяжении шести дней росло в среднем на 18,1% и 25 мая составило 30,5%. Чаще всего переходят на DuckDuckGo пользователи платформы Apple iOS. Средний рост установок за неделю на iPhone составил 33%, достигнув 25 мая максимального значения в 69,9%.

У веб-сайта noai.duckduckgo.com посещаемость за неделю в среднем выросла на 22,7% с пиком 24 мая в 27,7%. Рост посещаемости этой поисковой системы в США был в несколько раз выше по сравнению с другими странами, поскольку заявление в Google было ориентировано в первую очередь на пользователей из Соединённых Штатов.

По словам генерального директора DuckDuckGo Габриэля Вайнберга, Google навязывает искусственный интеллект и не даёт возможности отказаться от него. DuckDuckGo должна стать тем местом, где пользователи могут принимать решения относительно того, нужен им ИИ или нет. В этой поисковой системе есть аналоги Google AI Overviews и AI Mode, но они отключаются в настройках, а на сайте noai.duckduckgo.com функциональность ИИ отключена по умолчанию.

#искусственный интеллект #google #поисковые системы #duckduckgo
Источник: engadget.com
