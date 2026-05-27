Вместе с анонсом расширения разработчики объявили об изменении минимальных системных требований с необходимостью использовать Windows 11

В среду стало известно о том, что компания CD Projekt и студия Fool's Theory в настоящее время работают над выпуском третьего по счёту обновления для популярной видеоигры «Ведьмак 3». Ждать его предстоит до 2027 года, когда расширение будет представлено на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Главный персонаж игры останется неизменным.

Летом разработчики обещают предоставить дополнительную информацию. Также стало известно, что вместе с релизом расширения будут увеличены минимальные системные требования. От геймеров потребуется наличие операционной системы Windows 11, твердотельного накопителя, интерфейса DirectX 12. Минимально необходимым процессором названы Intel i5-8400 и AMD Ryzen 5 2600, видеокарта нужна как минимум NVIDIA GTX 1660 с объёмом памяти не менее 6 ГБ, памяти не менее 12 ГБ. Необходимо 70 ГБ свободного дискового пространства.

Поклонники этой серии видеоигр могут рассчитывать на качественное расширение, поскольку студия Fool's Theory имеет в своём составе несколько бывших сотрудников CD Projekt. Некоторые из них были ведущими разработчиками основной игры «Ведьмак 3». К тому же, именно эта студия ведёт работу над ремейком первой части «Ведьмака».