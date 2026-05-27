Сооружение из массивных дубовых балок и каменной кладки обнаружили в хорошем состоянии

В рамках строительных работ по устройству водосборного бассейна к северу от моста Виллигис в Германии под берегом реки Майн в Ашаффенбурге нашли сооружение железного века на глубине около 8 м. Его состояние было настолько хорошим, что поначалу его посчитали более современным, но оказалось, что древесина была срублена в IV веке до н. э. В результате сооружение появилось примерно 2400 лет назад.

Изображение: Баварское земельное управление по охране памятников (BLfD)

Остатки содержат множество массивных дубовых балок, которые изначально могли располагаться в виде технически сложной конструкции. Сооружение заканчивалось сухой каменной стеной.

Изображение: Баварское земельное управление по охране памятников (BLfD)

реклама

В Ашаффенбурге это не первая находка железного века. В современном старом городе находили остатки поселенческой деятельности, золотое кольцо и украшенную головой животного фибулу. Немногочисленность и разрозненность находок не позволяли узнать, поселение какого масштаба здесь находилось и какую роль оно играло.

Изображение: Баварское земельное управление по охране памятников (BLfD)

Найденная прибрежная постройка может помочь найти ответы на эти вопросы. Масштаб и качество строительства дают понять, что Ашаффенбург времён железного века был более сложным поселением, чем считалось ранее.

Раскопки продолжаются в сложных условиях в строительной яме глубиной 8-10 м. Каждый их этап должен быть скоординирован с техническими, конструктивными требованиями и требованиями безопасности.