Они были заброшены примерно в конце II или начале III века н. э.

Специалисты из Университета Ла-Коруньи и Автономного университета Барселоны подтвердили существование аллювиальной добычи золота в римскую эпоху в Лес-Гийетерес-д’Аль, в Серданье, Жирона, в Восточных Пиренеях. Анализ отложений внутри резервуара гидравлической шахты показал, что добыча была заброшена примерно в конце II или начале III века н. э.

Изображение: Википедия

В наши дни местный ландшафт отмечен странными выемками, которые не следуют естественному уклону земли. Для археологов они напоминают гидравлические горные сооружения, известные по другим римским золотым приискам. По их мнению, отсюда было вывезено около 2 млн кубических метров земли.

Изображение: Санхурхо-Санчес Дж. и др., 2025 г.

реклама

Датировка рудников была затруднена, поскольку здесь были найдены лишь ограниченные археологические материалы, в том числе фрагменты керамики в погребённом водохранилище. Именно водохранилище и помогло найти ответ. Раскопки показали часть системы водорегулирования, ров шириной 4,5 м и глубиной 1,5 м. Специалисты использовали оптически стимулированную люминесценцию (ОСЛ), измеряя, когда минеральные зёрна подвергались воздействию солнечного света в последний раз. Один образец указал на период между концом I и началом V веков н. э. Сопоставив полученные данные с известными археологическими и историческими свидетельствами, учёные определили примерную дату закрытия добывающей системы.

Изображение: Санхурхо-Санчес Дж. и др., 2025 г.

На связь этого региона с золотом указывают древние источники. В частности, Плиний Старший упоминал пиренейское золото. Археологи ранее обнаружили в Эль-Кастельот-де-Больвир металлургическую мастерскую, связанную с производством золота, серебра, свинца и киновари. В Пла-де-Пратс, в римском некрополе был найден золотой браслет весом 23 г — необычный предмет роскоши для горной местности.

Изображение: Санхурхо-Санчес Дж. и др., 2025 г.

Теперь можно сказать, что римские инженеры не только знали о пиренейском золоте, но и построили гидравлическую систему для его добычи.