Находка исследователей рассказала о богатстве, мастерстве и торговле эпохи Аббасидов

На археологическом участке Дария в регионе Аль-Кассим Комиссия по наследию Саудовской Аравии завершила четвёртый сезон подряд раскопок. Главной находкой на этот раз стала коллекция из 100 золотых украшений возрастом свыше 1100 лет. Они могут относиться к одному частному комплекту, который применялся для церемониальных или торжественных случаев.

Изображение: Министерство культуры Саудовской Аравии

Помимо возраста, следует отметить состояние коллекции. В её состав вошли подвески, декорированные диски, золотые разделители и разноцветные бусины. Значительная их часть сохранила тонкие детали металлообработки.

Эти ювелирные изделия относятся к периоду Аббасидов. В те времена халифат связывал обширные части исламского мира посредством торговли, паломничества, науки и художественного производства. Речь идёт о VIII веке, который связывается со значительными достижениями в науке, литературе и ремесленном деле.

Несколько изделий имеют украшения в виде цветов внутри геометрических форм. Одно крупное дискообразное украшение привлекает внимание симметричным расположением цветных камней вокруг центрального узора. Другие изделия могли входить в состав ожерелья, тогда как тонкие разделители применялись для организации бусин и подвесок.

Артефакты могли изготовить с применением сложных методов ювелирного дела. Были выкованы тонкие листы золота, мастера придали им форму, в поверхности были вдавлены декоративные узоры и вставлены цветные камни в золотые оправы.

Изображение: Министерство культуры Саудовской Аравии

Находка была сделана к юго-западу от Аль-Кассима. Это место является частью исторических маршрутов через Аравийский полуостров. В частности, здесь паломники направлялись из Ирана в Мекку. По этому же пути передвигались торговцы.

Раскопки в этом месте позволили обнаружить фундаменты каменных зданий, стены из сырцового кирпича, оштукатуренные комнаты, очаги, глиняные сосуды, фрагменты стекла, предметы из мыльного камня и металлические орудия труда. Это указывает на расположение здесь постоянного поселения в конце IX века н. э.