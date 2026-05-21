Xiaomi анонсировала премиальную модель Xiaomi 17 Max смартфона в Китае, расширив линейку Xiaomi 17 до пяти устройств

В четверг компания Xiaomi представила у себя на родине смартфон Xiaomi 17 Max, который стал пятым представителем линейки Xiaomi 17. В рамках этого же мероприятия были анонсированы электромобиль Xiaomi YU7 GT, фитнес-браслет Xiaomi Band 10 Pro и беспроводные наушники Xiaomi Ear Clip TWS.

Что касается смартфона, он работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 с частотой 4,6 ГГц, как и другие представители этой линейки устройств. Объём оперативной памяти LPDDR5x достигает 16 ГБ, хранилища UFS 4.1 до 512 ГБ.

Сзади аппарат обладает тремя камерами, основная из которых обладает разрешением 200 Мп и настройками от бренда Leica. Эта камера обладает диафрагмой f/1.65 и сенсором Samsung HP9 с фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией изображения. Имеется перископический объектив 50 Мп с диафрагмой f/2.4 и трёхкратным оптическим зумом. Ещё есть широкоугольная камера 50 Мп f/2.4 с углом обзора 122°. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп с диафрагмой f/2.2. На ней поддерживается запись видео 4K на скорости 30 кадров в секунду.

Устройство получило рекордную для этой серии смартфонов ёмкость аккумулятора, которая равна 8000 мАч. Мощность зарядки достигает 100 Вт, а обратной проводной зарядки 22,5 Вт.

Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,9 дюйма с разрешением 1200 х 2608 пикселей и частотой до 120 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц и поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3. Максимальная яркость достигает 3500 нит, поддерживаются стандарты HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision и защита Dragon Crystal 3.0. Имеется защита от воды и пыли уровня IP68.

Размеры корпуса этого устройства равны 162,9 х 77,6 х 8,2 мм, а вес около 225 г. Предзаказы в Китае уже стартовали, смартфон предлагается в чёрном, голубом и белом цветовых вариантах. Его стоимость начинается от 4799 юаней за 12/256 ГБ и доходит до 5799 юаней за 16/512 ГБ.