Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Немецкие археологи нашли в Саксонии стеклянную бусину возрастом 1700 лет
Она могла быть как украшением, так и инструментом для прядения шерсти

В процессе раскопок в Либерзее, деревне в муниципалитете Бельгерн-Шильдау на востоке Германии, археологи нашли бусину. Украшение в виде светлых волнистых полос выделяет её на фоне других найденных здесь фрагментов керамики. Поскольку бусина была найдена не в женском захоронении, она могла использоваться не в качестве украшения.

Изображение: Landesamt für Archäologie Sachsen

Исследователи изучили территорию площадью около 3200м², прежде чем здесь начнётся добыча гравия. В итоге удалось обнаружить остатки сельского поселения III–V веков н. э.

Изображение: Landesamt für Archäologie Sachsen

Либерзее находится на левом краю долины Эльбы в Саксонии, между Ризой и Торгау. Мягкий климат привлекал сюда общины на протяжении тысячелетий, в результате чего археологический ландшафт здесь насыщенный.

Изображение: Landesamt für Archäologie Sachsen

Специалистам удалось идентифицировать минимум четыре больших длинных дома, которые стояли на деревянных столбах. Найдены также три землянки. Длина домов могла достигать 20 м, ширина  5 м. Здесь могли быть как жилые помещения, так и конюшни. Землянки площадью от 7 м² до 12 м² могли быть складскими помещениями, мастерскими или хозяйственными постройками. В одной из них найдены свидетельства текстильного производства. Также обнаружены плоские круглые глиняные грузы для ткацкого станка. Их использовали для удержания вертикальных нитей основы ткацкого станка под натяжением. Ещё один найденный предмет применялся для утяжеления деревянного веретена.

Изображение: Landesamt für Archäologie Sachsen

Красноватая глина указывает на то, что здания были оштукатурены. Обугленные остатки зерна говорят о хранении сельскохозяйственной продукции. Также есть свидетельства минимум одного крупного пожара. Пока неизвестно, был посёлок оставлен после этого пожара или жизнь в нём продолжилась. Специалистам предстоит выполнить радиоуглеродное датирование растительных остатков и древесного угля.

#германия #археология #раскопки #германия газ и нефть
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
Игроки Diablo 4 нашли способ стать практически неуязвимыми после обновления
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Создана жидкая «перезаряжаемая солнечная батарея» для хранения энергии годами

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter