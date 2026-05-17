Она могла быть как украшением, так и инструментом для прядения шерсти

В процессе раскопок в Либерзее, деревне в муниципалитете Бельгерн-Шильдау на востоке Германии, археологи нашли бусину. Украшение в виде светлых волнистых полос выделяет её на фоне других найденных здесь фрагментов керамики. Поскольку бусина была найдена не в женском захоронении, она могла использоваться не в качестве украшения.

Изображение: Landesamt für Archäologie Sachsen

Исследователи изучили территорию площадью около 3200м², прежде чем здесь начнётся добыча гравия. В итоге удалось обнаружить остатки сельского поселения III–V веков н. э.

Либерзее находится на левом краю долины Эльбы в Саксонии, между Ризой и Торгау. Мягкий климат привлекал сюда общины на протяжении тысячелетий, в результате чего археологический ландшафт здесь насыщенный.

Специалистам удалось идентифицировать минимум четыре больших длинных дома, которые стояли на деревянных столбах. Найдены также три землянки. Длина домов могла достигать 20 м, ширина 5 м. Здесь могли быть как жилые помещения, так и конюшни. Землянки площадью от 7 м² до 12 м² могли быть складскими помещениями, мастерскими или хозяйственными постройками. В одной из них найдены свидетельства текстильного производства. Также обнаружены плоские круглые глиняные грузы для ткацкого станка. Их использовали для удержания вертикальных нитей основы ткацкого станка под натяжением. Ещё один найденный предмет применялся для утяжеления деревянного веретена.

Красноватая глина указывает на то, что здания были оштукатурены. Обугленные остатки зерна говорят о хранении сельскохозяйственной продукции. Также есть свидетельства минимум одного крупного пожара. Пока неизвестно, был посёлок оставлен после этого пожара или жизнь в нём продолжилась. Специалистам предстоит выполнить радиоуглеродное датирование растительных остатков и древесного угля.