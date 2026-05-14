Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Подводная игра Subnautica 2 стала доступной в Steam в раннем доступе
Количество одновременно играющих в Subnautica 2 перевалило за 460 тысяч человек после не более чем 100 тысяч в первой части

В 18:00 по московскому времени 14 мая стартовал ранний доступ к одной из самых ожидаемых игр последнего времени, Subnautica 2. Точнее говоря, к самой ожидаемой, поскольку на протяжении длительного времени эта игра чаще других добавлялась в список желаемых в Steam.

Изображение: Unknown Worlds

По сюжету игры предстоит играть за колонизаторов, которые отправились на водную планету. Играть можно как одному, так и группой до четырёх человек, а задачей является сделать найденный мир пригодным для жизни людей. Предстоит путешествовать по подводному миру на специальном аппарате, заниматься созданием устройств, строительством убежищ и решением других задач.

По ходу прохождения Subnautica 2 будут открываться новые инструменты и транспорт. В дальнейшем в рамках раннего доступа появятся новые игровые механики, локации и сюжетные линии. Обещано также появление настраиваемых персонажей.

Изображение: Unknown Worlds

Российская версия в магазине Steam стоит 1800 руб, также игра доступна в сервисе Game Pass Ultimate. В финальном виде игру может потребоваться ждать два или три года.

Покупателей это не остановило, и спустя пару часов после дебюта Subnautica 2 приобрели более миллиона раз, хотя продажи начались раньше. Количество одновременно играющих в Steam перевалило за отметку в 460 тысяч человек. Первая часть Subnautica, которая считалась достаточно популярной, не достигала отметки в 100 тысяч одновременно играющих.

#игры #steam #видеоигры #ранний доступ #subnautica 2
Источник: dtf.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100

Популярные статьи

Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter