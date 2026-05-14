Количество одновременно играющих в Subnautica 2 перевалило за 460 тысяч человек после не более чем 100 тысяч в первой части

В 18:00 по московскому времени 14 мая стартовал ранний доступ к одной из самых ожидаемых игр последнего времени, Subnautica 2. Точнее говоря, к самой ожидаемой, поскольку на протяжении длительного времени эта игра чаще других добавлялась в список желаемых в Steam.

Изображение: Unknown Worlds

По сюжету игры предстоит играть за колонизаторов, которые отправились на водную планету. Играть можно как одному, так и группой до четырёх человек, а задачей является сделать найденный мир пригодным для жизни людей. Предстоит путешествовать по подводному миру на специальном аппарате, заниматься созданием устройств, строительством убежищ и решением других задач.

По ходу прохождения Subnautica 2 будут открываться новые инструменты и транспорт. В дальнейшем в рамках раннего доступа появятся новые игровые механики, локации и сюжетные линии. Обещано также появление настраиваемых персонажей.

Изображение: Unknown Worlds

Российская версия в магазине Steam стоит 1800 руб, также игра доступна в сервисе Game Pass Ultimate. В финальном виде игру может потребоваться ждать два или три года.

Покупателей это не остановило, и спустя пару часов после дебюта Subnautica 2 приобрели более миллиона раз, хотя продажи начались раньше. Количество одновременно играющих в Steam перевалило за отметку в 460 тысяч человек. Первая часть Subnautica, которая считалась достаточно популярной, не достигала отметки в 100 тысяч одновременно играющих.