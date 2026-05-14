Частота обновлений ARC Raiders сократится, но они должны стать более значимыми

Одной из самых успешных игр 2025 года стала ARC Raiders, проданная в количестве нескольких миллионов экземпляров и привлекавшая одновременно более 100 тысяч игроков на платформе Steam. К настоящему моменту её популярность немного снизилась, но разработчики не собираются бросать поддержку.

Embark Studios объявила о намерении сменить график выпуска обновлений для ARC Raiders. Теперь этот шутер будут обновлять дважды в год, чтобы эти обновления были более масштабными. Прежде обновления выпускали ежемесячно.

Это изменение не означает, что не будет новых событий и обновлений в магазине. Регулярно будут выпускаться исправления ошибок, а к крупным обновлениям относятся новый контент, карты, оружие.

Также разработчики поделились планами изменений для обеспечения долгосрочного здоровья игры. Среди прочего они намереваются улучшить систему прогресса, на что может потребоваться немало времени.

Ближайшее крупное обновление игры появится в октябре.