Каменные орудия труда могли использоваться для тонких работ вроде сверления зубов

В журнале PLOS One опубликована статья, которая рассказала о неандертальцах из Чагырской пещеры в Алтайских горах на юге Сибири. Может оказаться, что именно здесь проводили самое раннее известное инвазивное лечение зубов в истории эволюции человека. Зуб под названием Чагырская 64 принадлежал взрослому неандертальцу. В нём найдена глубокая созданная человеком полость на жевательной поверхности. Она не является результатом простого износа зубов, травмы или кариеса. Это должна была быть целенаправленная попытка устранить поражённую зубную ткань и добраться до нервов и кровеносных сосудов в пульповой камере.

Изображение: Зубова и др., 2026, PLOS One

Чагырская пещера расположена на левом берегу реки Чарыш, в северо-западных Алтайских горах. Она известна как стоянка неандертальцев, одна из важнейших в Северной Азии. Здесь найдено более 70 ископаемых останков гомининов, включая 26 образцов зубов. Эти неандертальцы имеют генетические и культурные связи с группами из Центральной и Восточной Европы.

Коренной зуб нашли в нетронутом археологическом слое, относящемся к самой ранней фазе заселения пещеры неандертальцами, примерно 59000 лет назад.

Исследователи под началом Алисы Зубовой из Российской академии наук использовали сочетание трасологического анализа, сканирующей электронной микроскопии, микрокомпьютерной томографии, рамановской спектроскопии и экспериментального воспроизведения. Три частично перекрывающихся углубления на зубе показали проведение лечения в несколько этапов. Компьютерная томография показала на зубе признаки глубокого кариеса. Предположительно, лечение могло помочь, поскольку сглаженные и отполированные края полости указывают на то, что после зуб использовался дальше.

Эта находка ещё раз показывает, что неандертальцы заботились о раненых, умели применять сложные инструменты и адаптироваться к суровым условиям окружающей среды. Также они могли понимать некоторые лечебные свойства растений.

Прежде самые ранние свидетельства лечения кариеса зубов получили благодаря останкам Homo sapiens верхнего палеолита, включая случай возрастом около 14000 лет из Италии.