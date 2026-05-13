30% опрошенных не начали копить на отпуск, каждый четвёртый накопил меньше, чем хотел бы

Сервис «Пакет» провёл опрос более 1000 человек, в рамках которого рассматривались привычки российских граждан в плане денежных накоплений. Как оказалось, 30% опрошенных пока не начали откладывать деньги на отпуск, хотя он уже может быть близок. 26% участников опроса рассказали, что им удалось накопить меньше, чем они планировали. 12% реализовали свой план по накоплениям, а 4% даже перевыполнили его.

Среди любителей планировать всё заранее 30% начинают копить деньги на поездки за 2–7 месяцев до них, а ещё 27% делают это даже раньше. 12% опрошенных начинают откладывать деньги всего за 1–4 недели.

Чтобы накопить, 37% опрошенных перед отпуском начинают серьёзно экономить, 16% намного уменьшают лишние повседневные траты. 48% начинают искать покупки со скидками, 31% планируют все покупки заранее и стараются избегать незапланированных расходов. 28% участников опроса сравнивают цены в магазинах, чтобы выбрать самую выгодную.

С целью экономии 59% граждан откладывают крупные покупки на потом, 42% предпочитают готовить еду дома. 14% сокращают расходы на сервисы доставки, 18% экономят на покупках напитков на вынос, 38% переходят на бюджетные аналоги известных брендов.