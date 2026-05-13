Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Опрос сервиса «Пакет» от Х5 рассказал о привычках россиян в плане накопления денег
30% опрошенных не начали копить на отпуск, каждый четвёртый накопил меньше, чем хотел бы

Сервис «Пакет» провёл опрос более 1000 человек, в рамках которого рассматривались привычки российских граждан в плане денежных накоплений. Как оказалось, 30% опрошенных пока не начали откладывать деньги на отпуск, хотя он уже может быть близок. 26% участников опроса рассказали, что им удалось накопить меньше, чем они планировали. 12% реализовали свой план по накоплениям, а 4% даже перевыполнили его.

Среди любителей планировать всё заранее 30% начинают копить деньги на поездки за 2–7 месяцев до них, а ещё 27% делают это даже раньше. 12% опрошенных начинают откладывать деньги всего за 1–4 недели.

Изображение: ChatGPT

Чтобы накопить, 37% опрошенных перед отпуском начинают серьёзно экономить, 16% намного уменьшают лишние повседневные траты. 48% начинают искать покупки со скидками, 31% планируют все покупки заранее и стараются избегать незапланированных расходов. 28% участников опроса сравнивают цены в магазинах, чтобы выбрать самую выгодную.

С целью экономии 59% граждан откладывают крупные покупки на потом, 42% предпочитают готовить еду дома. 14% сокращают расходы на сервисы доставки, 18% экономят на покупках напитков на вынос, 38% переходят на бюджетные аналоги известных брендов.

#россия #финансы #экономика #отпуск
Источник: gazeta.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter