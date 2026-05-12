Начало сезона и ремонт многих нефтеперерабатывающих заводов стали причиной дефицита бензина в России

Издание «Коммерсант» сообщает, что топливный рынок страны начинает испытывать нехватку бензина АИ-95. Главной причиной этой проблемы являются ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличения объёма потребления топлива в тёплое время года и сокращение объёма первичной переработки.

Дефицит вынуждает НПЗ отдавать предпочтение производству бензина АИ-92, значимость которого для общества считается более высокой. Что касается АИ-95, спрос на него сейчас началом лета растёт быстрее, нежели предложение. Внебиржевые объёмы этого бензина продаются с наценкой в 10%, но даже в этом случае найти его затруднительно.

Представленный недавно обзор рассказал, что в рамках торгов 8 мая было продано 32,64 тыс. тонн бензина. Этот результат на 5,9% хуже уровня прошлого торгового дня. Бензина АИ-92 продали на 8,9% меньше, тогда как объём продаж АИ-95 увеличился на 1,5%.

По сведениям инсайдера, летом спрос на АИ-95 растёт быстрее, нежели на АИ-92, причиной чему является период отпусков и использование автомобилей именно на 95-м бензине.

По мнению аналитиков, ситуацию в настоящее время рано называть критической, и запасов и мощностей хватает для удовлетворения конечного спроса. По мнению одного из инсайдеров, распространение китайских автомобилей сыграло важную роль в резком увеличении спроса на АИ-95. Он полагает, что это привело к снижению социальной значимости бензина марки АИ-92.

В первые дни мая сроки отгрузки выросли на 2-4 недели, а внеплановые ремонты предприятий могут потребовать как минимум месяц. Это не позволяет сформировать большие запасы в преддверии лета и увеличивает риск столкнуться с дефицитом.